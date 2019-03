Speel een golfgame stap voor stap met Golf Peaks, teken op je telefoon alsof het een echt boekje is met Moleskine Flow en meer.

Golf Peaks (Android en iOS)

Een golfgame die anders is dan alle anderen. In Golf Peaks sla je geen balletje door de kracht of de richting te bepalen. Je weet van tevoren al precies hoe ver het balletje gaat komen, en welke beweging die maakt.

Aan het begin van elk level krijg je een aantal kaarten, met daarop verschillende golfswings: een slag recht vooruit, of juist eentje waarmee de bal omhoog gaat. Bij elk kaartje staat een cijfer, dat is de afstand die bal in vakjes aflegt.

Elk level met een fraai handgetekend uiterlijk is opgedeeld in vakjes, met ergens een hole. Door de kaarten in je juiste volgorde in te zetten en het balletje in de juiste richting te vegen, bereik je de hole. Dat maakt Golf Peaks half golfspel en half puzzelgame. Golf Peaks biedt meer dan honderd levels, sommige kan je alleen uitspelen door alle kaarten te gebruiken, andere hebben verschillende aanpakken dankzij verschillende obstakels.

Download Golf Peaks voor Android (3,09 euro) of voor iOS (3,49 euro)

Moleskine Flow (iOS)

Moleskine heeft al verschillende mobiele apps uitgebracht, maar met Flow benadert de bekende schriftjesmaker het meest zijn fysieke notitieboekjes. Een prettige tekenapp die genoeg functies heeft om lekker te tekenen, maar simpel genoeg blijft dat je hem zonder handleiding kan gebruiken.

In Flow krijg je een leeg vel, dat zo hoog is als je scherm maar in de breedte oneindig. Zo kan je eindeloos blijven tekenen, en is het bovendien erg makkelijk om te wisselen tussen iPad en iPhone. Flow biedt zes stukken gereedschap: een pen, potlood, viltstift, markeerstift, penseel en vulpen.

Je kan kleuren heel nauwkeurig selecteren, elke kleur heeft zelfs een eigen naam. Dat draagt bij aan de analoge uitstraling van de app: Flow wil overduidelijk geen Photoshop-concurrent zijn. De pennen staan in een dock aan de zijkant of onderkant van het scherm. Je kan zelf de inhoud van dat dock kiezen: zet er bijvoorbeeld een paar dezelfde penselen in verschillende kleuren, of meerdere potloden.

Je kan kiezen uit een aantal achtergronden, en voor bijvoorbeeld ruitjes of lijntjespapier. Handelingen als eens tap terug kun je zelf instellen op bijvoorbeeld een tik met twee of drie vingers. Op de iPad ondersteunt Flow de Apple Pencil. Het exporteren van tekeningen is ook erg simpel: je kan je volledige brede tekening exporteren, alleen wat op dat moment op het scherm te zien is of een zelfgekozen selectie. De app is een week gratis te proberen, en kost daarna 5,49 euro per maand of 31,99 euro per jaar.

Download Moleskine Flow voor iOS (gratis)

Stardew Valley (Android en iOS)

De beste boerderij-sim van de afgelopen jaren is er eindelijk ook voor Android. Stardew Valley is als FarmVille, maar dan zonder de nadelen. Dus: een game die wel inspeelt op het sluimerende menselijke verlangen om een digitale groentetuin aan te leggen, maar zonder de noodzaak om constant geld te betalen.

De game is heerlijk zen: je hebt een stuk land en dat kan je zelf inrichten met planten en dieren. Die moet je bijhouden: water geven, snoeien, oogsten, de dieren voeren. Je bepaalt zelf hoe je alles inricht en vormgeeft, en hebt al snel een hele eigen routine in het bijhouden van je virtuele boerenbestaan.

Heb je uiteindelijk oogst om te verkopen, doe je dat in het dorpje vlakbij. Een verrassend levendig dorpje, waarin alle bewoners en eigen verhaal hebben en je zelfs een relatie kan aangaan. Stardew Valley laat spelers hun eigen verhaal verzinnen. Het is geen snelle game, maar lekker onthaasten.

Download Stardew Valley voor Android of voor iOS (8,99 euro)