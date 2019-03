Het socialemediaplatform Instagram gaat de eerste tests uitvoeren met een nieuwe winkelfunctie. Dinsdag kondigde het bedrijf Instagram Checkout aan.

Met Instagram Checkout kunnen gebruikers van het netwerk via berichten in de tijdlijn producten kopen, zonder dat ze Instagram hoeven te verlaten. Nu moeten bedrijven nog een link naar hun eigen website plaatsten voor het aanbieden van producten via het platform.

De functie wordt op dit moment getest onder een select aantal gebruikers in de Verenigde Staten. De producten van onder andere Adidas, H&M, Nike en Zara worden aangeboden tijdens deze test. Het is niet bekend of Instagram Checkout ook naar Nederland komt.

Instagram laat weten met meer merken in gesprek te zijn om winkelen in de Instagram-app mogelijk te maken.