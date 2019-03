Laat je lampen meekleuren met de muziek, speel je pc-games waar je maar wil en meer.

Steam Link Anywhere (Android)

Pc-gamers konden games die zij via Steam hadden gekocht al langer op hun Android-telefoon, -tablet of -tv spelen. Tot nu toe moesten de pc en telefoon voor de functie Steam Link wel op hetzelfde netwerk zijn aangesloten.

Maar sinds deze week test Valve de functie Steam Link Anywhere. Zoals de naam al doet vermoeden, werkt Steam Link dan overal. De enige voorwaarde is dat je dataverbinding snel genoeg moet zijn, met name de uploadsnelheid. Zo niet, dan zijn games door de optredende vertraging op de verbinding vrijwel onspeelbaar.

Steam Link Anywhere is nog in vroege bètafase en kan dus fouten bevatten of niet goed werken. Spelers die de functie willen gebruiken, moeten op hun pc de nieuwste versie van Steam hebben om te kunnen deelnemen aan bètatests. Daarna kunnen zij Steam Link Anywhere inschakelen en kan er met de Android-app een koppeling worden gemaakt.

Afhankelijk van de verbindingssnelheid kan worden gekozen voor een betere resolutie en hogere beeldsnelheid. Ook kunnen spelers op Android vrijwel alle gangbare controllers via bluetooth verbinden om de games goed te kunnen besturen.

Download Steam Link voor Android (gratis)

Lightsync

De partyapp voor de bezitter van Philips Hue-lampen. Met Lightsync kun je je lampen makkelijk laten meeknipperen en meekleuren op de maat van de muziek. Je kan de app automatisch zijn gang laten gaan of zelf instellen welke lampen mee moeten doen en hoe intens de effecten moeten zijn.

Zo kan de bass bijvoorbeeld worden getoond door de lichten aan en uit te doen of minder opvallend door de lichten slechts te laten pulseren. De app werkt zowel met Apple Music als Spotify en gebruikers hebben een Hue Bridge nodig om de app toegang tot hun lampen te geven.

Gebruikers kunnen daarnaast de schermkleuren van hun iPhone of iPad synchroniseren met hun Hue-lampen. Dan kleurt de verlichting steeds mee in de prominentste kleur die op het scherm te zien is. Lightsync is gratis en simpel en bedient de Hue-lampen snel en zonder vertraging.

Download Lightsync voor iOS (gratis)

Dappre (Android en iOS)

Deze Nederlandse app heeft sinds kort de mogelijkheid om al je klantenkaarten op één plek digitaal te bewaren. Handig voor wie wel graag korting bij een meubelwinkel of drogisterij wil, maar geen zin heeft om al die klantenkaarten elke dag mee te slepen.

De kaarten kun je makkelijk toevoegen door de streepjescode te scannen. Daarna zijn ze zowel vanuit de app als met de bijbehorende widget snel en makkelijk te openen. Als je een klantenkaart kiest, dan komt de code groot in beeld en wordt het scherm feller. Zo zijn de codes makkelijker te scannen.

Dappre belooft niets te doen met de klantenkaarten en gegevens die gebruikers invoeren. De app bestaat al langer en is gebouwd volgens de Qiy Trust Principles. Volgens die principes zijn gebruikers zelf eigenaar van hun gegevens en bepalen ze wie die gegevens kan inzien.

Binnen Dappre kunnen gebruikers contactkaarten van zichzelf maken en toegang tot kaarten van anderen krijgen. Zo bepalen gebruikers zelf wie er toegang heeft tot hun gegevens en weten zij zeker dat de gegevens van anderen altijd recent zijn. Die gegevens zijn immers geen statische momentopname, maar een toegang tot het digitale visitekaartje van een ander. Dappre biedt daarnaast een chatfunctie en groepchat.

Download Dappre voor Android of voor iOS (gratis)