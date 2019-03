Snap, het bedrijf achter Snapchat, zou van plan zijn om op 4 april aan te kondigen dat het mogelijk wordt om in de Snapchat-app games te spelen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Cheddar op basis van een anonieme ingewijde.

Op het platform zullen enkele games beschikbaar komen die door ontwikkelaars buiten Snapchat zijn gemaakt.

In juni 2018 meldde de Amerikaanse nieuwssite The Information dat Snapchat van plan zou zijn om in zijn app games aan te bieden. Het platform moet Snapchat beter onderscheiden van concurrent Instagram en een bron voor nieuwe gebruikers en inkomsten worden.

Volgens Cheddar zou Snap meer geld kunnen verdienen door middel van aankopen in de app door gebruikers, maar ook met advertenties. Het is onduidelijk of het bedrijf kiest voor één of beide mogelijkheden.

Een woordvoerder van Snap wilde tegenover Cheddar niet op de berichtgeving reageren.