WhatsApp test momenteel een 'Zoek afbeelding'-functie waarmee gebruikers kunnen zien waar een afbeelding vandaan komt. Dat meldt de website WABetaInfo, die de ontwikkelingen in de bètaversie van WhatsApp volgt.

Krijgt de gebruiker een foto toegestuurd, dan kan deze in een keuzemenu kiezen voor 'Search image'. WhatsApp vraagt daarna of de gebruiker de afbeelding naar Google wil uploaden.

Klikt de gebruiker vervolgens op 'Search', dan wordt het internet afgezocht naar de afbeelding. WABetaInfo vermoedt dat de functie bedoeld is om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan.

De verspreiding van nepfoto's was de afgelopen jaren vooral een groot probleem in India. Daar werden nepfoto's in buurtapps rondgestuurd, waarbij de ontvangers werd gevraagd om een 'crimineel' of 'kinderhandelaar' in het dorp te vermoorden. Dat leidde vorig jaar in twee maanden tijd tot minstens twintig moorden.

De 'Zoek afbeelding'-functie bevindt zich nog in bèta. Het is niet duidelijk of en wanneer deze wordt uitgerold naar WhatsApp.