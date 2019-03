Deze week in ons appoverzicht: speel PS4-games via je iPhone, gebruik een van de fijnste podcastapps en meer.

PS4 Remote Play (iOS)

Met deze app stream je alle beelden van je PlayStation 4 naar een iPhone of een iPad. Dat kan zowel thuis als op een hele andere plek dan waar je PS4 staat, zolang je maar wifi hebt – de app werkt niet via 4G. De volledige PS4 kan bediend worden via de iOS-app, van het bedienen tot het menu en het bezoeken van de PlayStation Store tot het spelen van games. Er was al langer een vergelijkbare app voor Windows en Mac, en voor Android-gebruikers met een geschikte Sony Xperia-telefoon of tablet.

Het gebruik van de app is simpel, maar kent wel wat haken en ogen. Voor de eerste keer gebruik moet de Remote Play-functie op de PlayStation 4 worden ingeschakeld, waarna de app wordt gekoppeld. Daarna is de PS4 volledig te besturen met softwareknoppen op het scherm van de iPhone of iPad. Als het scherm liggend wordt gehouden, staan de knoppen transparant over het scherm, net zoals bij sommige mobiele games.

Niet ideaal, en bovendien is de DualShock-controller van de PS4 niet aan een iPhone of iPad te koppelen. Het is gelukkig wel mogelijk om een voor iOS-gecertificeerde MFi-controller te gebruiken om games te spelen. Dat werkt prima, al hebben zulke controllers geen L3- en R3-knoppen door de controllersticks in de drukken. Spelers ontdekten al wel een trucje om de PS4-controller toch te kunnen gebruiken, al werkt dat wel alleen wanneer de PS4 en iPhone of iPad op hetzelfde wifi-netwerk zitten.

Dan is er nog de resolutie: standaard worden de beelden van de PS4 in een resolutie van 540p naar de app gestremd. Op de reguliere PS4 kan dat worden opgehoogd naar 720p, op de PS4 Pro naar 1080p. Pas in dat laatste geval zien games er op het grotere scherm van een iPad echt fraai uit, met 720p zijn ze op een iPhone al goed speelbaar. Als laatste is een snelle internetverbinding zowel thuis als op de locatie waar je speelt van belang, anders maakt de vertraging games onspeelbaar.

Download PS4 Remote Play voor iOS (gratis)

Pocket Casts 7 (Android)

Pocket Casts kreeg in november een grote update voor Android en iOS, maar de Android-app was tot deze week alleen voor bètatesters in zijn nieuwste vorm te gebruiken. Na maanden van tests weet de ontwikkelaar nu zeker dat Pocket Casts 7 op alle Android-toestellen goed werkt, en is de podcast app voor iedereen beschikbaar.

Deze nieuwe versie verschilt flink van zijn voorganger, en dat heeft voor- en nadelen. Voorheen was Pocket Casts voor Android duidelijk een Android-app, nu is de app identiek aan de iOS-app die eerder verscheen. Dat betekent een duidelijker afspeelscherm, dat alle informatie beidt zonder te hoeven bladeren.

Ook de Up Next-lijst met volgende afleveringen is duidelijker en simpeler geworden. Veeg van links naar rechts om een aflevering onder of bovenaan de lijst te zetten. Filters zijn verbeterd, voor het maken van geautomatiseerde afspeellijsten op basis van allerlei variabelen, en ook de zoekfunctie is nu geavanceerder en sneller.

Maar: veel Android-gebruikers klagen ook dat de update zorgt dat ze de hele app opnieuw moeten leren kennen. Dat klopt enigszins: basisfuncties als het automatisch laten verwijderen van beluisterde of oudere afleveringen en het sorteren van podcasts op basis van beluisterd en niet beluisterd, werkt nu heel anders. Toch is Pocket Casts 7 een duidelijker geheel, in plaats van een app waar steeds weer een nieuwe functie bij geperst werd.

Download Pocket Casts 7 voor Android (3,99 euro) of voor iOS (4,49 euro)

Quiz Date Live! (iOS)

De opzet van deze app is eigenlijk vreselijk. Het is een datingapp gekruist met een live quizapp zoals HQ. Maar in plaats van dat er kennisvragen worden gesteld, gaan de vragen over de persoonlijkheid van de deelneemster.

Die vooralsnog vrouwelijke deelneemster staat naast een presentator, terwijl mannelijke geïnteresseerden proberen het snelst en best antwoord te geven op vragen over haar persoonlijkheid en interesses. Antwoorden worden deels duidelijk uit een introductie met de presentator, een ander deel moet uitwijzen of de mannen globaal bij de vrouw passen.

Daarna volgt een ronde waarin de best scorende Romeo's de vrijgezelle dame voor zich moeten winnen met bijvoorbeeld een lied of een dans. De vrouw kiest daarna een winnaar die met haar op een bijzondere date mag, betaald door de makers van de app.

Dit alles is live te volgen voor wie dat maar wil. Het resultaat is een vleesgeworden aflevering van de serie Black Mirror. Een datingprogramma zonder enig gevoel voor liefde. Nederlanders kunnen voorlopig niet meedoen: enkel deelnemers uit de omgeving New York kunnen zich inschrijven. Quiz Date Live wil wel gaan uitbreiden, en zich gaan richten op allerlei liefdesrelaties in het hele lhbt-spectrum.

Download Quiz Date Live! voor iOS (gratis)