Na Facebook krijgt ook Instagram de functie Watch Party, waarbij gebruikers via Instagram samen naar dezelfde video kunnen kijken. Dat ontdekte softwareonderzoeker Jane Manchun Wong.

Wong spit apps van sociale media door en stuit zo vaak op nog niet aangekondigde functies. Zo blijkt Facebook in Instagram de functie Watch Party te testen, waarmee gebruikers samen video's kunnen kijken.

De functie wordt volgens de onderzoeker opgestart vanuit de chatfunctie Instagram Direct. Daarna kunnen gebruikers samen video's bekijken.

Watch Party is sinds juli 2018 al wereldwijd beschikbaar in Facebook. Sindsdien zijn er volgens het bedrijf in totaal ruim twaalf miljoen Watch Parties gestart in Facebook-groepen.

Vermoedelijk is de functie in Instagram vooral bedoeld om gebruikers samen naar YouTube-concurrent IGTV te laten kijken. Dat onderdeel van Instagram werd in juni 2018 gelanceerd, maar lijkt vooralsnog niet erg populair, in tegenstelling tot de rest van Instagram.