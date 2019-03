Google gaat zijn assistent Duplex, die automatisch reserveringen kan maken bij restaurants, in de Verenigde Staten beschikbaar maken op meer smartphones, waaronder iPhones.

Tot nu toe was de virtuele assistent alleen beschikbaar op Google Pixel-smartphones, maar daar komt de komende weken verandering in, maakt Google bekend op zijn blog.

Gebruikers in de Verenigde Staten kunnen Google Assistent vragen om een reservering te maken bij een bepaald restaurant, waarna de robot zijn werk doet. Als dat is gelukt, krijgen gebruikers een melding op hun telefoon.

Google maakt in het bericht niet duidelijk op welke Android- en iOS-versies de assistent beschikbaar komt. Mogelijk gaat het alleen om recente versies van de besturingssystemen voor smartphones.

Het is onduidelijk of Duplex binnenkort ook in het Nederlands beschikbaar is. Google voegde in 2018 wel ondersteuning voor de Nederlandse taal toe aan zijn stemassistent Google Assistent.

Google Duplex was in eerste instantie omstreden, omdat de virtuele assistent aan zijn belpartner niet kenbaar maakte dat het een robot is. Na kritiek paste Google dit aan, waardoor Duplex zich voortaan identificeert als robot.