De provincie Friesland wil een Friese spellingscontrole toevoegen aan Microsoft Office, schrijft Omrop Fryslân.

De provincie werkt samen met Microsoft en heeft de hulp ingeroepen van de Fryske Akademy, een academisch instituut dat onderzoek doet naar de taal en cultuur van Friesland. Samen bouwen ze aan een database van 290.000 Friese woorden, zegt gedeputeerde Sietske Poepjes tegen de Friese omroep.

Volgens Poepjes is het van belang dat er een Friese spellingscontrole komt, zodat gebruikers "niet meer bang hoeven te zijn wanneer ze het Fries in een professionele setting willen gebruiken". Verwacht wordt dat het project 40.000 euro gaat kosten.

De Friese spellingscontrole zou uiterlijk deze zomer testbaar moeten zijn, maar wanneer die onderdeel zal worden van de standaardeditie van Office is nog onduidelijk. Op termijn wil de provincie Friesland ook met Apple in gesprek over soortgelijke taalondersteuning.

Het is niet de eerste Friese spellingscontrole waar de Fryske Akademy bij betrokken is; in 2015 ontwikkelde het instituut een webversie waar Friese teksten in geplakt kunnen worden om ze te controleren. Daarbij hoorde ook een plug-in voor Microsoft Office, die apart moest worden gedownload.