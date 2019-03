Deze week in ons app-overzicht: camera-app Spectre maakt long exposurefoto's heel simpel en Typoman is een grappig woordspel.

Spectre Camera (iOS)

De nieuwe app van de makers van Halide, misschien wel de beste all-round camera-app voor iOS. Spectre is juist een app die zich richt op het maken van een specifiek soort foto, de zogenoemde long exposure. De app maakt het schieten van zulke ingewikkelde foto's een stuk simpeler. Bij het maken van zo'n long exposurefoto gaat de sluiter van de camera een paar seconden open, in plaats van een fractie van een seconde. Dat levert bijzondere foto's op: in het donker worden alle lichten sliertjes, en water ziet er na een long exposure zacht en dromerig uit.

Spectre maakt long exposure een fluitje van een cent, met kunstmatige intelligentie en een doodsimpele interface. Boven de sluiterknop staat een symbooltje dat laat zien of je je iPhone stabiel genoeg houdt. Een heel vaste hand is niet eens nodig, de kunstmatige intelligentie compenseert flink. Rechtsonder selecteer je hoelang je de sluiter wil openen: drie, vijf of negen seconden.

Daarna druk je, hou je je telefoon stil en knutselt Spectre het resultaat in elkaar. De app herkent scènes, en zorgt automatisch voor de juiste belichting of bewerking. Maak je overdag bijvoorbeeld een foto van een mooi gebouw waar mensen voorbij lopen, dan snapt Spectre het verschil tussen het stilstaande gebouw en de bewegende mensen. Het resultaat is een foto waar helemaal geen mensen op staan, enkel het gebouw.

Maak een foto van een stromende rivier of de branding op het strand, en Spectre maakt het water prachtig zacht. En foto's van voorbijrijdende auto's in het donker veranderen in een modern sprookjestafereel, met fraaie lichtstromen. Spectre maakt het nemen van zulke foto's in één klap zo eenvoudig, dat je meteen vergeet hoe ingewikkeld het tot nu toe was. De fraaie, doeltreffende interface doet ook meteen vergeten hoe krachtig Spectre onder de motorkap is.

Download Spectre Camera voor iOS (2,29 euro)

Typoman Mobile (Android en iOS)

Een stemmige maar prachtige platformgame met levels die zijn opgebouwd uit allemaal letters. Soms is dat alleen grappig: ladders zijn opeengestapelde hoofdletters H en een poort is gemaakt van de letters GATE.

Maar vaker nog moet je letterpuzzels oplossen om verder te komen. Een lift die pas omhoog gaat als je hem aanzet door de letter O voor een letter N te rollen bijvoorbeeld. Of een vol geregend meertje dat je pas kan oversteken als je het laat leeglopen, door een D voor het woord RAIN in de regenwolk te zetten.

Ook kom je regelmatig woorden tegen die je moet herschikken. Door alle of een deel van de letters te gebruiken krijg je een nieuw woord, dat een hint vormt voor je volgende stap of zorgt dat er bijvoorbeeld een deur opengaat. Engelstalige puzzels dus, maar omdat het vaak bij vrij bekende woorden blijft en de mogelijkheden niet enorm zijn, is Typoman goed speelbaar voor iedereen.

Download Typoman Mobile voor Android of voor iOS (gratis)

Grocery

Een slimme, gedeelde boodschappenlijst die leert welke producten je waar koopt, en waar ze liggen. Dat klinkt ingewikkeld, maar de ontwikkelaar heeft deze uitgebreide app met een paar slimme oplossingen simpel gehouden. Zo leunt Grocery voor het delen van een boodschappenlijst op Apples eigen Herinneringen-app. Daarin kun je lijstjes delen met je wederhelft of huisgenoten, Grocery synchroniseert daarna gewoon met dat lijstje.

Naarmate je de app vaker gebruikt, leert de app welke producten je vaak opschrijft. Die kun je dan voortaan gewoon aantikken bij het maken van een nieuw lijstje, dat scheelt weer typen. Ook onthoudt de app in welke volgorde je boodschappen afvinkt. Als je dat een beetje consequent doet op volgorde van de winkel, zal Grocery je lijstje voortaan op volgorde zetten. Nieuwe producten komen dan onderaan het lijstje, totdat de app ook daar de locatie van leert. Deel je je locatie met Grocery, dan kan de app zelfs de volgorde van producten in verschillende winkels bewaren.

Ook kun je basislijstjes opslaan, met meerdere producten die je altijd koopt. Nieuw in deze tweede versie van Grocery is de mogelijkheid om zelf recepten op te slaan in de app. Die kun je mooi opmaken, met duidelijke stappen die je kan afvinken en een ingrediëntenlijst die je makkelijk aan je boodschappenlijst kan toevoegen. Ook handig: kook- en baktijden in recepten kun je gewoon aantikken, en dan begint er binnen de app een timer te lopen.

Wie een jaarlijks abonnement à 8,49 euro neemt, kan advertenties uitschakelen, kiezen uit verschillende kleurenthema's voor lijstjes en recepten en verschillende app-icoontjes.

Download Grocery voor iOS (2,29 euro)