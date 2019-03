De gemeente Amsterdam heeft vrijdag een kaart gepubliceerd die mensen inzicht geeft in waar in de stad camera's, sensoren en andere digitale apparaten hangen.

Op de digitale kaart is onder meer te zien in welke gebieden cameratoezicht plaatsvindt, waar sensoren hangen die de luchtkwaliteit meten en waar bluetoothbakens te vinden zijn die gegevens over smartphones verzamelen.

De gemeente heeft de intentie om ook sensoren van partners aan de kaart toe te voegen, zegt woordvoerder Denise Juthan tegen NU.nl. Het gaat om Alliander, de Johan Cruijff ArenA, Waternet, de Vervoerregio Amsterdam en de politie.

Gebruikers kunnen op de kaart op de aangemerkte sensor klikken om er meer informatie over te vinden, hoewel die informatie op dit moment niet volledig is. Zo staat bij de bluetoothbakens geen informatie over welke gegevens het specifieke apparaat precies verzamelt.

"Er is een mogelijkheid om een linkje toe te voegen met meer informatie, maar er is op dit moment geen concreet plan om dat te doen", zegt Juthan. "Wil je (over een sensor, red.) meer weten, dan kun je mailen met de eigenaar."

E-mail versturen voor informatie

Op de kaart is bij elke sensor een knop toegevoegd die verwijst naar een contactformulier waarop gebruikers vragen kunnen insturen. Op die pagina wordt desondanks benadrukt dat de eigenaar van het apparaat niet verplicht is om op het verzoek te reageren.

Op dit moment zijn alleen camera's en sensoren die vanuit de gemeente Amsterdam in de stad zijn geplaatst op de kaart zichtbaar. Het is onduidelijk of in de toekomst aangegeven gaat worden welke partner - of bedrijf of particulier - een bepaalde sensor beheert, mocht het apparaat later aan de kaart worden toegevoegd.

"We hebben er nu als gemeente Amsterdam voor gekozen om die gegevens (van de eigenaar van de sensor, red.) niet te gaan noemen, omdat bedrijven misschien een drempel zouden kunnen voelen als de naam van het bedrijf op de kaart vermeld staat", zegt Juthan.

Of deze situatie de drempel voor gebruikers van de kaart niet juist verhoogt, deed de woordvoerder geen concrete uitspraak. "Dat zou de praktijk moeten uitwijzen."