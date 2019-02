Ga op in het ritme van de game, waan je een professionele fotograaf op je telefoon en meer in het overzicht van de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Thumper (Android en iOS)

Deze topgame is na het verschijnen op de drie grote spelcomputers, pc en iOS eindelijk ook voor Android uitgekomen. Een ritmische game die de speler met zijn moordende tempo op onnavolgbare wijze ritmische levels in trekt.

In Thumper bestuur je een glimmende kever die over een smalle baan door een psychedelische droomwereld glijdt, steeds sneller en sneller. Je raast over knoppen, obstakels en bochten en aan het eind van elk level wacht een eindbaas.

De game draait volledig om het ritme, dat in elk level anders is. Obstakels en knoppen verschijnen op de maat van dat ritme op de baan en voegen een eigen ritme toe. Het is de bedoeling om op het scherm te tikken op het precieze moment dat de kever razendsnel over een knop raast. Dat kan eigenlijk alleen maar door het ritme na te spelen. Als verderop de baan drie knoppen zitten, kondigt de game dat met drie tikken aan. Zo weet je dat je drie keer moet gaan tikken en in welk ritme je dat moet doen.

Dat vergt opperste concentratie. Daarnaast pulseren de razendsnelle levels ook nog eens volledig mee op de muziek en je handelingen in het spel. Terwijl je je ogen op het midden gericht moet houden, gebeurt er in de hoeken van het scherm van alles. Dat maakt Thumper een bijzonder meeslepende game, zelfs op het kleine scherm van een telefoon.

Download Thumper voor Android of voor iOS (4,99 euro)

Veganific (Android en iOS)

Veel vegetariërs of veganisten hebben bewust voor hun levensstijl gekozen en vinden het misschien wel lastig als hun partner vlees of andere dierlijke producten eet. Of hun potentiële partner, wat het gebruik van reguliere datingapps als Tinder minder ideaal maakt. Elke keer moeten vragen of je potentiële liefde jouw levensstijl wel deelt, is immers niet leuk en onhandig.

Veganific is een datingapp speciaal voor vegetariërs en veganisten. De app werkt net zoals Tinder: aanmelden gaat met je Facebook-profiel, waarna je je voorkeuren moet opgeven. Daarna zie je potentiële partners in de buurt en veeg je naar links voor 'nee' en naar rechts voor 'ja'. Als er een match is, dan kun je met die persoon gaan chatten.

Maar hoe zorgt Veganific ervoor dat zijn gebruikersgroep enkel uit 'vegadaters' bestaat? Daarvoor vraagt de app abonnementsgeld. De prijs is met 19,99 bewust hoog. Zo worden mensen buiten de deur gehouden die niet oprecht op zoek zijn naar een vegetariër of veganist als partner. De prijs daalt naarmate je voor langere tijd afsluit.

Download Veganific voor Android of voor iOS (gratis)

Halide (iOS)

Deze uitstekende camera-app voor iOS is al eerder in dit overzicht langsgekomen, maar Halide is inmiddels zo sterk verbeterd dat die nog een eervolle vermelding verdient. Zo is de app in zijn recentste update voorzien van een kleurenhistogram. Net zoals bij een normaal histogram zie je daarop hoe de verdeling van licht en donker in de foto is. Maar dit histogram toont ook de verdeling van de kleuren, naast de verdeling van het licht.

Zo kun je nog beter beoordelen wat je moet doen als je bijvoorbeeld meer blauw in een foto wil. Zit blauw alleen helemaal rechts in het histogram, dan heeft het waarschijnlijk zin om je belichting bij te stellen, om ervoor te zorgen dat alleen de lichtste blauwe delen gefotografeerd worden.

Ook heeft Halide onlangs zijn Smart RAW-functie verbeterd. Die functie zorgt ervoor dat je met een iPhone XR of XS toch fraaie RAW-foto's kan nemen. Standaard zijn de RAW-foto's van nieuwe iPhones namelijk erg donker en met veel ruis, omdat de toestellen met kunstmatige intelligentie meerdere foto's samenvoegen. Dat maakt ouderwets in RAW fotograferen lastig, een probleem dat Halide op een slimme manier heeft opgelost.

Halide voegt ook meerdere foto's samen, maar biedt dat resultaat alsnog aan als een RAW-foto, die veel beter te bewerken is dan de reeds gecomprimeerde jpeg-foto's die een iPhone standaard maakt. De vernieuwde versie van Smart RAW biedt helderdere foto's dan voorheen met nog minder ruis. Bovendien kan Halide tegelijkertijd foto's maken in zowel de eigen Smart RAW-functie als met Apples slimme algoritme, zodat je naderhand kan kiezen welke foto mooier is.

Download Halide voor iOS (6,99 euro)