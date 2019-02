Ten minste elf apps delen in de Verenigde Staten gevoelige, in sommige gevallen biologische, informatie met Facebook zonder dat een gebruiker de controle heeft om dit tegen te houden, meldt The Wall Street Journal op basis van onderzoek.

Het gaat volgens de krant onder meer om hartslaginformatie van de app Instant Heart Rate, ovulatie-informatie van de app Flo Period & Ovulation en interesses van de makelaarsapp Realtor.com.

De betreffende apps zijn voorzien van Facebook-software die de gegevens naar het sociale medium stuurt. Het bedrijf kan die informatie gebruiken en koppelen aan Facebook-gebruikers, ook als de gebruiker op zijn smartphone niet op Facebook is ingelogd.

Apple en Google, de beheerders van de besturingssystemen iOS en Android vereisen van appmakers niet dat bekendmaken met welke partijen gegevens gedeeld worden die via de app worden ingediend.

Facebook zegt in een verklaring tegen The Wall Street Journal dat de apps mogelijk de zakelijke overeenkomst met Facebook overtreden. Het is namelijk niet toegestaan om gevoelige informatie, zoals informatie over gezondheid of financiële status met Facebook te delen.

Het sociale medium zegt de betreffende apps instructies te hebben gegeven om het delen van de data te stoppen.

In Europa is de privacywetgeving strenger dan in de Verenigde Staten. Gebruikers moeten voor het versturen van data altijd expliciet en goed geïnformeerd toestemming geven. Facebook zegt zich aan de Europese privacywetgeving te houden.