Facebook geeft gebruikers op Android-telefoons voortaan de mogelijkheid om hun locatie alleen te delen als zij de app gebruiken, maakt het bedrijf woensdag bekend.

Android-gebruikers kunnen de optie achtergrondlocatie in de Facebook-app aanpassen om ervoor te zorgen dat Facebook alleen de locatie kan opvragen als de app in gebruik is.

Voorheen had Facebook alleen de mogelijkheid om de locatiegegevens altijd of nooit te verzamelen. Android biedt geen optie om per app in te stellen dat de locatiegegevens alleen verzameld mogen worden als de app in gebruik is. Deze optie biedt iOS voor iPhones wel.

Gebruikers die locatiegeschiedenis uitschakelen, zorgen er daarmee voor dat Facebook de locatie alleen verzamelt als de app in gebruik is. Als de locatiegeschiedenis wel is ingeschakeld, delen gebruikers hun locatie ook als zij de app niet gebruiken. Ook bewaart Facebook in dat geval de locatiegegevens die gebruikers naar het bedrijf sturen.

Facebook-gebruikers op Android krijgen in de app een melding om hun instellingen omtrent de achtergrondlocatie te controleren. Zij kunnen dat ook handmatig doen door in de Facebook-app naar 'Instellingen en privacy' te gaan. Daar is de functie te vinden door via 'Privacysnelkoppelingen' naar 'Je locatie-instellingen beheren' te gaan.

De locatieupdate van Facebook behoudt de instellingen die gebruikers eerder voor hun achtergrondlocatie hebben ingesteld. De locatiegeschiedenis blijft uit voor gebruikers die de instelling al uit hadden staan en aan voor gebruikers die het wel hadden ingesteld.