De Chinese internetgigant Alibaba zit achter de populaire Chinese propaganda-app Xuexi Qiangguo ('Studeer om China sterker te maken'), melden twee bronnen binnen het bedrijf aan persbureau Reuters.

Volgens de bronnen is Xuexi Qiangguo ontwikkeld door de afdeling Y Projects, dat projecten buiten Alibaba uitvoert.

Xuexi Qiangguo is in januari door de Chinese overheid uitgebracht, schreef The South China Morning Post eerder. In de app kunnen gebruikers korte video's bekijken, quizzen spelen en overheidsnieuws lezen.

Gebruikers kunnen zich aanmelden met telefoonnummer en hun echte naam. Vervolgens kunnen zij 'studiepunten' verdienen door in te loggen, artikelen te lezen en vragen over het politieke beleid van de Communistische Partij te beantwoorden. Op een later moment zouden gebruikers hun punten kunnen inruilen voor beloningen.

Vorige week oversteeg de propaganda-app de chatapp WeChat en het sociale medium Tik Tok als populairste app in de Chinese appwinkel voor iPhones. De populariteit is deels te danken aan een voorschrift die wordt uitgegeven door lokale overheden en universiteiten, waarin leden wordt opgedragen de app te downloaden.

Het bedrijf wilde tegenover Reuters niet reageren op de vraag of een afdeling van het bedrijf de propaganda-app heeft ontwikkeld.