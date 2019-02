Leer feitjes terwijl je een woordspel speelt, laat je tijdens het gamen niet meer afleiden en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

GetFact (iOS)

Een spel van de makers van de populaire Britse kennisquiz QI en de podcast No Such Thing as a Fish. GetFact is ook een kennisquiz, maar dan gekruist met een woordspel.

GetFact heeft 1.072 feitjes, waarvan één of meerdere woorden ontbreken. Spelers moeten met de letters onder in beeld de ontbrekende woorden samenstellen. Dan krijg je het hele feitje te zien, en verdien je munten.

De feitjes worden naarmate de game vordert steeds opvallender, en de woorden die de speler moet invullen, worden langer. Ook zijn er steeds meer instinkers, en extra letters waarmee ook de verkeerde woorden gemaakt kunnen worden.

Gelukkig straft GetFact het invullen van onjuiste woorden niet af. Wie dat wil, kan zijn verdiende muntjes wel inzetten om hints te kopen, maar dat is zelden nodig. Wie toch door zijn muntjes raakt, kan voor echt geld extra muntjes kopen maar ook dat is eigenlijk overbodig. GetFact verschijnt binnenkort ook voor Android.

Download GetFact voor iOS (gratis)

Gaming Mode (Android)

De zegen en de vloek van de moderne tijd is dat we altijd bereikbaar kunnen zijn. Dat is extra vervelend als je een spelletje wil spelen op het apparaat waar al die meldingen op binnenkomen. Berichten beslaan een deel van het scherm en leiden je af, en telefoongesprekken nemen zelfs het hele scherm over.

Je toestel elke keer op niet storen zetten is gedoe, en bovendien wil je doorgaans wel andere instellingen dan tijdens het spelen van een spel. Gaming Mode biedt dan precies wat je nodig hebt en lijkt qua mogelijkheden en details haast wel een standaard onderdeel van Android.

Met Gaming Mode geef je voor games in het algemeen of zelfs per losse game aan welke meldingen je wil doorlaten. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen om geen enkele melding door te laten, alleen telefoongesprekken automatisch te weigeren of ook bepaalde oproepen juist wel door te laten.

Ook kun je andere instellingen automatisch laten veranderen bij het starten van een spel. Laat je schermhelderheid omhoog gaan, het volume lager en de wifi uit als je een bepaald spel start. De app laat je speciale snelkoppelingen maken om games inclusief speciale instellingen op te starten. Gaming Mode is ook te gebruiken in combinatie met video-apps als Netflix en YouTube, en werkt ook op oudere Android-versies die nog geen ingebouwde niet-storenfunctie hebben.

Download Gaming Mode voor Android (gratis)

Soundrs (Android en iOS)

Veel apps hebben inmiddels al een ingebouwde gif-functie, zodat je altijd met een gepast gifje op je vrienden kan reageren. Soundrs doet hetzelfde, maar dan met geluid. De app biedt een groeiende hoeveelheid audioclips van films, series, games YouTubers, muziek en meer.

De clips zijn makkelijk te doorzoeken en een apart scherm laat de populairste geluiden zien. Je kan de geluiden makkelijk met je vrienden delen via een chatapp naar keuze.

Ook is het mogelijk zelf audioclipjes van maximaal tien seconden aan Soundrs toe te voegen. Je kan een bestaand geluid op je telefoon selecteren, of met de microfoon een nieuw geluid opnemen. Met tags en zoekwoorden kun je je geluid vervolgens ook voor anderen vindbaar maken, zodat ook zij het kunnen gebruiken.

Download Soundrs voor Android of voor iOS (gratis)