Daten is inmiddels een compleet andere ervaring geworden door de opmars van datingapps zoals Tinder. We zetten op een rij hoe je een Tinder-profiel zo goed mogelijk invult, om je slaagkansen te vergroten.

Een Tinder-profiel bestaat uit een aantal onderdelen: de profielfoto, de begeleidende tekst en de extra informatie die je eraan koppelt, zoals je opleiding, baan en Instagram-foto's.

Hoe je ieder onderdeel het beste kunt invullen, bespreken we met Elisabeth Timmermans, onderzoeker Media en Communicatie aan de Erasmus Universiteit en schrijver van het boek Liefde in Tijden van Tinder.

Tip 1: Gebruik een duidelijke, recente foto zonder vrienden

Je foto is het eerste dat in beeld komt en is volgens Timmermans soms zelfs het enige dat mensen te zien krijgen: "Veel mensen klikken niet door naar de biotekst". Het is daarom belangrijk om een duidelijke en recente foto van jezelf te kiezen.

"Kies het liefst eentje waar geen anderen op staan. Anders weet de swiper niet wie je bent." Kies je er toch voor om een foto met vrienden te gebruiken, vraag de anderen dan om toestemming om hun beelden te gebruiken.

“Kies een foto waar geen anderen op staan, anders weet de swiper niet wie je bent.” Elisabeth Timmermans

"Het lijkt me het beste om een foto te gebruiken waar je helemaal of toch het merendeel van je lichaam op staat." Een bijgesneden foto kan verbergen wat je zelf niet mooi vindt, maar anderen hebben daar wellicht een andere mening over.

Tip 2: Ga niet meteen zitten fotoshoppen

Online daters rekenen er volgens Timmermans op dat we foto's gebruiken waarop we er het beste uitzien. Toch is het volgens haar niet verstandig om meteen in Photoshop je foto op te leuken: "Als je niet echt op je foto lijkt en je spreekt af, dan is de teleurstelling bij de ander des te groter."

Een bewerkte foto kan volgens Timmermans zorgen voor een groter aantal matches op Tinder, maar je riskeert er ook wat mee. "Is het dat waard als je dan in real life des te harder afgewezen wordt? Volgens mij niet."

Tip 3: Stem je foto af op wat je zoekt

De foto die jij kiest, bepaalt ook wie er wellicht met je wil matchen. Timmermans: "Stel nu dat je als vrouw je bikinifoto's op Tinder zet. Dat zal gegarandeerd voor meer matches zorgen, maar misschien niet met die mensen waar jij naar op zoek bent of mensen die echt op zoek zijn naar een relatie."

Het advies is daarom om de foto af te stemmen op waar je precies naar op zoek bent. Als je liever niet te vaak op vakantie gaat met een toekomstige partner, is het bijvoorbeeld niet slim om reisfoto's te gebruiken. Dat wekt namelijk de indruk dat je reislustig bent.

“Hoe origineler je bent, hoe meer je zal opvallen tussen al die profielen.” Elisabeth Timmermans

"Ik denk dat je profielfoto een goede manier is om subtiel te proberen wat meer over jezelf te vertellen – je moet dus met andere woorden aan storytelling doen met je foto. Hoe origineler je bent, hoe meer je zal opvallen tussen al die profielen die wat op elkaar beginnen te lijken."

Tip 4: Schrijf een authentieke biografie

Het schrijven van een goede, authentieke biografie is volgens Timmermans vooral belangrijk als je op zoek bent naar een serieuze relatie. "Als je enkel op Tinder zit om matches te hebben als bijvoorbeeld egoboost, is het natuurlijk minder belangrijk."

"Vertel iets over je hobby, over wat je bezighoudt of over je passie." Grapjes kunnen in een tekst gebruikt worden, zolang ze niet te geforceerd zijn. "Als je uren moet nadenken om er eentje te verzinnen, dan heeft dit waarschijnlijk geen meerwaarde."

Je kunt altijd experimenteren met je teksten. Schrijver Erik Weijers schreef in 2015 nog een blogpost over hoe hij constant nieuwe Tinder-teksten gebruikte en probeerde te meten wat het beste werkt.

Tip 5: Denk goed na over wat voor informatie je deelt

Door je Facebook-account aan Tinder te koppelen, kun je ook je baan en opleiding op een Tinder-profiel laten zien. Dat is echter niet altijd een goed idee. "Stel dat je een voornaam hebt die niet vaak voorkomt en je baan staat erbij, dan hoeft iemand maar even te googelen om alles over je te weten te komen."

“Vrouwen zoeken vaker naar een hoogopgeleide man.” Elisabeth Timmermans

Het vermelden van je werk en opleiding kan er in sommige gevallen ook toe leiden dat je minder kans van slagen hebt. "Volgens sommige onderzoekers wordt er wel naar gekeken. Vrouwen zoeken vaker bijvoorbeeld naar een hoogopgeleide man."