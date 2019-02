Ontwikkelaar Niantic heeft een nieuwe fotomodus voor Pokémon Go aangekondigd. Daarmee kunnen gebruikers de monsters in de echte wereld voor foto's laten poseren.

De fotomodus heet Go Snapshot, schrijft Niantic dinsdag op zijn website. De functie is nog niet beschikbaar in de Pokémon Go-app, maar moet "binnenkort" verschijnen op iOS en Android.

De app maakt gebruik van augmented reality via de smartphonecamera om Pokémons in de omgeving te plaatsen. Mensen kiezen zelf waar het poppetje moet staan door op het scherm te tikken. In een voorbeeld plaatste Niantic bijvoorbeeld een Psyduck tussen echte eenden.

Om Go Snapshot te gebruiken, selecteren spelers een Pokémon. Vervolgens tikken spelers op het scherm om de Pokémon op de aangegeven plek te zetten. Daarna is het figuurtje nog te verplaatsen. Mensen kunnen daarna dichter naar de Pokémon toe lopen om de juiste hoek voor de foto te kiezen. Plaatjes worden op de telefoon opgeslagen.

Pokémon Go had al een fotomodus, maar de vernieuwde versie plaatst monsters volgens de ontwikkelaar realistischer in de omgeving. Zo worden schaduwen nauwkeuriger weergegeven en hebben Pokémons verschillende animaties voor verschillende poses.