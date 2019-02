Bescherm je kinderen online met YouTube Kids, laat je teksten automatisch uitschrijven met Google, en werk veel beter samen met Coda. Dit zijn de beste Android- en iOS-apps van deze week.

YouTube Kids (Android en iOS)

YouTube wil nogal eens negatief in het nieuws komen omdat het niet altijd even zuivere content voorschotelt. Samenzweringstheorieën of heftige beelden worden via het algoritme aangeraden aan kijkers, ook als dat kinderen zien die daar misschien helemaal niet op zitten te wachten. Daarom heeft Google nu YouTube Kids uitgebracht, een kindvriendelijke versie van de videoapp.

YouTube Kids toont alleen video's die geschikt zijn voor jonge kinderen. Zij kunnen rustig naar Peppa Pig-compilaties en Bob de Bouwer-sketches kijken zonder dat je bang hoeft te zijn voor beelden die je hen liever niet laat zien. De video's worden door YouTube zelf geselecteerd. Het gaat voornamelijk om tekenfilms, educatieve video's en kinderliedjes.

Naast de kindvriendelijke inhoud zijn er ook genoeg technische functies waar papa's en mama's blij mee kunnen zijn. Zo kunnen zij bepalen hoe lang kinderen de app mogen gebruiken en kan er een wachtwoord op de app worden gezet.

Download YouTube Kids voor Android of voor iOS.

Live Transcribe (Android)

Erg ingewikkeld en uitgebreid is Googles nieuwe app Live Transcribe niet, maar effectief is het wel degelijk. Live Transcribe is een nieuwe feature van de zoekgigant waarmee je heel snel in real time een gesproken tekst kunt uitschrijven. Google noemt dat zelf heel handig voor doven en slechthorenden, maar er zijn natuurlijk legio andere voorbeelden te bedenken van hoe zo'n app van pas kan komen.

De app zelf werkt heel eenvoudig. Als je het opent zie je alleen een microfoon die luistert naar wat je zegt. Die tekst wordt vervolgens in grote letters op het scherm gezet. Dat werkt verrassend goed; Google herkent zinsopbouw en gebruikt hoofdletters en interpunctie, en hoort het ook als je een beetje mompelt of als er veel achtergrondgeluid te horen is. De app is gewoon in het Nederlands te gebruiken, samen met een flink aantal andere talen.

Google wil Live Transcribe een standaardfunctie in Android maken, maar zo ver is het nog niet. Eerst moet er veel worden getest en veel data worden geanalyseerd. Daarom is Live Transcribe nog een bèta-versie die misschien nog niet helemaal perfect werkt, maar die je wel gewoon kunt uitproberen door het te downloaden in de Play Store.

Live Transcribe kun je hier downloaden voor Android.

Coda

Grote kans dat je nog nooit heb gehoord van samenwerkingsapp Coda, maar in Silicon Valley hebben ze dat zeker wel. Coda richt zich vooral op de zakelijke markt en kan verschillende soorten documenten, spreadsheets en presentaties bij elkaar voegen tot één helder overzicht. De app haalde de afgelopen jaren miljoenen aan startkapitaal op - en dat voor een kantoorapp waar er al zoveel van zijn. Dit is echter niet zomaar het zoveelste documententooltje.

Coda is een mooi vormgegeven app die het mogelijk maakt om verschillende documenten bij elkaar te voegen tot één project. Dat kunnen Word-documenten zijn, of presentaties uit Google Drive, of spreadsheets die juist van alternatieve makers afkomstig zijn. Bovendien heeft Coda integratie voor diensten zoals Slack zodat je direct vanuit de app kunt communiceren.

Maar Coda is meer dan alleen een samenvoegtooltje. De makers willen van Coda naar eigen zeggen 'van ieder document een app maken'. Dat betekent dat je zelf functies in de app kunt programmeren - en dat is erg handig voor bedrijven die bijvoorbeeld zelfgemaakte systemen hebben die zij graag willen integreren.

Coda is niet voor iedereen, maar wie veel samenwerkt in documenten moet dit zeker eens proberen. De app bevond zich maandenlang in bèta, maar er is nu een definitieve 1.0-versie uit. Je kunt de app in de browser gebruiken, al is er ook een iOS-app voor het bekijken van documenten.

Bekijk Coda op coda.io.