Berichtendienst WhatsApp, dat onderdeel is van Facebook, verwijdert maandelijks twee miljoen account in zijn strijd tegen nepnieuws, meldt The Guardian op basis van door het bedrijf openbaar gemaakte data.

Het cijfer is woensdag openbaar gemaakt in een onderzoek naar misbruik in India. Het land telt ruim tweehonderd miljoen WhatsApp-gebruikers en heeft te kampen met grootschalige verspreiding van desinformatie via de chatapp.

WhatsApp is in India meerdere malen gebruikt om op te roepen tot moorden. In 2018 heeft WhatsApp meerdere maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan, onder meer door de doorstuurfunctie te beperken.

Volgens WhatsApp wordt 95 procent van de maandelijks verwijderde accounts automatisch gedetecteerd.

WhatsApp heeft moeite om de verspreiding van nepnieuws tegen te gaan, omdat de chatapp een vorm van versleuteling aanbiedt waarmee het berichten niet kan inzien.

Voor de bestrijding van nepnieuws is de dienst afhankelijk van andere indicatoren die duiden op misbruik, zoals berichten die verstuurd worden zonder dat een gebruiker lang aan het typen is.