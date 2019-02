Google heeft YouTube Kids dinsdag in Nederland uitgebracht. De kindvriendelijke versie van YouTube richt zich op kinderen van drie tot en met twaalf jaar en laat ouders onder meer limieten instellen.

YouTube Kids is een aparte app voor Android en iOS met daarin alleen een kindvriendelijk videoaanbod. De app biedt tekenfilms, kinderliedjes en educatieve video's. De filmpjes zijn door YouTube geselecteerd uit het reguliere videoaanbod op YouTube. Gebruikers kunnen zelf geen video's rechtstreeks op YouTube Kids zetten.

Ouders kunnen per kind instellen welke filmpjes zij mogen zien en hoelang ze de app mogen gebruiken. Ouders kunnen ook het zoeken in- of uitschakelen en ze kunnen terugzien welke filmpjes de kinderen hebben gezien.

Met algoritmes en medewerkers probeert Google het videoaanbod in de app vrij te houden van schadelijke en kindonvriendelijke filmpjes. Ook moeten in de app alleen reclames voor kinderen te zien zijn.

Maatregelen tegen aanstootgevende video's

YouTube Kids is in andere landen al langer beschikbaar. Er is ook kritiek op de kindvriendelijke versie van het videoplatform. Zo zouden er in de VS advertenties te zien zijn geweest die niet stroken met de Amerikaanse reclamerichtlijnen voor kinderen. Ook werden er in YouTube Kids in 2017 per ongeluk aanstootgevende video's getoond, waarin bekende tekenfilmfiguren met elkaar vochten en zelfmoord pleegden.

YouTube kondigde destijds al aan hier voortaan beter op te letten. "Er was inderdaad wat controverse rondom YouTube Kids, maar reken er maar op dat we daarvan geleerd hebben voor de uitrol in Nederland", zei Google-woordvoerder Rachid Finge onlangs.

De woordvoerder benadrukt dat er sindsdien een functie aan de app is toegevoegd, waarmee kinderen alleen door ouders goedgekeurde video's kunnen bekijken. In Nederland gaat een YouTube-team bepalen welke videokanalen in de app beschikbaar worden gesteld. Een algoritme voert vervolgens een extra controle uit op de inhoud van de video's.

