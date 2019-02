Google heeft maandag de apps Live Transcribe en Sound Amplifier aangekondigd. Ze moeten met name uitkomst bieden voor doven en slechthorenden.

Live Transcribe is voorlopig alleen beschikbaar als testversie. De app vertaalt spraak volgens Google nagenoeg live. De vertaling verschijnt vervolgens in tekstvorm in beeld.

De app schrijft op wat mensen om hen heen zeggen. Live Transcribe verwerkt zinnen inclusief grote tekst en interpunctie. De app helpt bijvoorbeeld om gesprekken te vertalen voor mensen die in het buitenland zijn. Ook kan de app ervoor zorgen dat gebruikers presentaties kunnen volgen in een taal die zij niet spreken. Slechthorenden kunnen meelezen met wat hun gesprekspartner zegt.

Er worden zeventig talen en dialecten ondersteund. Het is niet duidelijk welke dat precies zijn. Op een Android-website kunnen gebruikers zich aanmelden voor de bèta.

Gehoorapparaat in appvorm

Google presenteerde daarnaast de app Sound Amplifier. Daarmee kunnen gebruikers bedrade oordopjes en koptelefoons instellen om beter te horen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om het volume van de microfoon te verhogen en om omgevingsruis te filteren. De functie werkt zonder internetverbinding.

Sound Amplifier belooft een manier waarop slechthorenden beter kunnen horen. De app is alleen beschikbaar voor telefoons met Android 9 en werkt nog niet met draadloze oordoppen. Het is niet duidelijk of de apps ook voor iOS verschijnen.