WhatsApp geeft iPhone-gebruikers met de laatste update de mogelijkheid om hun app te beveiligen met een vingerafdrukscan of gezichtsherkenning.

Gebruikers kunnen de beveiliging inschakelen in de privacyinstellingen van hun app. Zij kunnen het zo instellen dat direct, na een minuut, vijftien minuten of een uur wordt gevraagd om een vingerafdrukscan of gezichtsherkenning.

Zodra Touch ID of Face ID is ingeschakeld, vraagt de app na de ingestelde tijd om de biometrische authenticatie. Op die manier is WhatsApp extra beveiligd, ook als de iPhone ontgrendeld is.

Gebruikers die hun notificaties aan hebben staan, kunnen met de beveiliging via Touch ID of Face ID niet voorkomen dat de inhoud van nieuwe berichten via meldingen onleesbaar wordt. Als de telefoon ontgrendeld is, zijn binnenkomende berichten te zien en te beantwoorden zonder de app te openen.

Aanvulling op tweestapsverificatie

De beveiliging via Touch ID of Face ID is een aanvulling op tweestapsverificatie, een functie die WhatsApp zowel op Android als iOS ondersteunt. Daarbij kunnen gebruikers een pincode instellen om de app te beveiligen. WhatsApp vraagt vervolgens regelmatig om de code in te voeren, maar de frequentie is niet dagelijks.

De tweestapsverificatie voorkomt niet alleen dat anderen op een smartphone voor lange tijd toegang krijgen tot WhatsApp, maar beschermt ook tegen diefstal van het aan de app gekoppelde telefoonnummer.