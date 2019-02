Blijf de doodenge Alien een stap voor, ontsnap uit de gevangenis en zie hoe hoog overstromingen kunnen komen met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

#TotHier (Android en iOS)

Deze app van Waterschap Rivierenland toont hoe hoog het water op jouw locatie zou staan in geval van een overstroming. Dat doet de app met augmented reality, waardoor je precies ziet of het water bij jou thuis tot de plinten of de raamkozijnen zou komen.

Via de camera van je telefoon zie je namelijk je eigen woonkamer, keuken of tuin, gevuld met virtueel water. De app werkt op basis van postcodes. Woon je in een gebied dat bij de doorbraak van een rivierdijk droog blijft, zie je logischerwijs ook geen hoogwater. De app spoort je dan aan om postcodes van vrienden of familie in te vullen, zodat je ziet hoe divers de waterdreiging in Nederland is.

De app houdt helaas wel alleen rekening met de gevolgen van overstromingen van rivieren. Veel plaatsen in Nederland liggen onder de zeespiegel, veilig dankzij zeedijken en waterkeringen. De app laat niet zien wat de gevolgen van zo'n watersnoodramp zouden zijn.

Download #TotHier voor Android of voor iOS (gratis)

Alien: Blackout (Android en iOS)

Een mobiele game in het Alien-universum. Dat kan maar één ding betekenen: de alien Xenomorph is op je ruimteschip geslopen en er is niemand in de buurt om je doodsbange bemanning te redden. Net als in de survival-horror game Alien: Isolation uit 2014 is ook hier Amada Ripley de hoofdpersoon, de dochter van Ellen Ripley uit de originele Alien uit 1979.

Hoewel Alien: Blackout genoeg enge momenten biedt, is dit geen klassieke survival-horror. In plaats van kruipend en sluipend uit de klauwen van de Xenomorph te blijven, probeer je de enge alien vooral af te leiden. Het spel speelt zich af vanuit de controlekamer van het ruimteschip.

Daar zie je op een plattegrond en op bijbehorende beelden van de beveiligingscamera waar de alien op het schip is. Door deurren te sluiten of ventilatieschachten te blokkeren moet je zorgen dat de alien niet bij de bemanning komt, of bij jou. Het monster kan via de ventilatieschachten namelijk ook bij de controlekamer komen. Als laatste redmiddel kan je dan tijdelijk de stroom uitschakelen: de black-out uit de titel, maar dan loop je zelf ook in het donker.

Alien: Blackout speelt daardoor als een puzzelgame, die door het hoge tempo en de constante dreiging van het monster weinig tijd tot nadenken biedt. Je moet razendsnel kiezen hoe je de alien afleidt, bezighoudt en of hij niet te dicht bij je bemanning komt. Als dat wel gebeurt, dan word je gestraft met ijzingwekkend geschreeuw. Het spel is griezelig, maar niet eng. De game heeft een sterke vormgeving die overduidelijk binnen de retrosciencefiction van Alien past.

Download Alien: Blackout voor Android of voor iOS (5,49 euro)

The Escapists 2 (Android en iOS)

Voor de liefhebbers van Prison Break en Escape From Alcatraz of voor mensen die van unieke puzzelgames houden. In dit tweede deel moet je net als bij de voorganger ontsnappen uit een gevangenis. Je kijkt vanaf boven naar de gevangene die je speelt, compleet in oranje overall.

In de gevangenis praat je in de kantine, op de luchtplaats of op de werkplaats met andere gevangenen en bewakers. Je kunt voorwerpen maken of stelen, die van pas komen bij de uitbraak waar je naartoe werkt. Toch is vooral het tactische aspect belangrijk: praat met de mensen om je heen om medestanders te vinden. Soms moet je ook zelf het gevecht aangaan, als tactische stap of om je positie op te eisen.

Vervolgens kun je alleen of misschien met meerdere gevangenen gelijk ontsnappen, een bewaker omkopen of bijvoorbeeld een grote opstand veroorzaken. Ondanks zijn vriendelijke uiterlijk is The Escapists 2 een bijzonder diepgaande game. Alle onderdelen van een gemiddelde dag in de gevangenis zitten erin, en de gevangenissen zijn een stuk groter dan in het eerste deel.

Dit tweede deel biedt vijf gevangenissen die door de makers zijn ontworpen en dit keer is er ook een multiplayermodus. Met maximaal drie vrienden ontsnap je dan samen uit de gevangenis. Dat gaat sneller dan in je eentje en het biedt andere ontsnappingsmogelijkheden met zich mee.

Download The Escapists 2 voor Android of voor iOS (7,99 euro)