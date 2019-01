Sociaal netwerk Facebook overweegt om zijn chatapps WhatsApp, Messenger en Instagram met elkaar te fuseren. Dat bevestigde CEO Mark Zuckerberg na de presentatie van de meest recente kwartaalcijfers.

Daarmee reageert de Facebook-baas op geruchten die eerder in januari voorbijkwamen.

Door de drie apps samen te voegen, wil Zuckerberg ervoor zorgen dat chatten via alle Facebook-diensten overal even veilig is. Het gebruik van end-to-endencryptie, dat al in sommige apps wordt toegepast, zou daarbij een grote rol spelen.

Daarnaast wil het sociale netwerk ervoor zorgen dat gebruikers niet continu tussen apps hoeven te wisselen. Momenteel zouden gebruikers van de Marktplaats-functie op Facebook bijvoorbeeld naar WhatsApp overschakelen om op een bericht te reageren, terwijl Messenger van Facebook ook beschikbaar is.

De fusie van de apps zal dit jaar niet plaatsvinden, vertelt Zuckerberg. Facebook onderzoekt nu nog of en hoe dit uitgevoerd zou moeten worden. "We zijn nog vrij vroeg in het bedenken hoe die integratie moet werken", aldus Zuckerberg. "We moeten nog een hoop uitzoeken."