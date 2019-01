Maak in een handomdraai de mooiste fotobewerkingen en zet een mooi verlanglijstje vol reizen en vermaak in elkaar. De beste Android- en iOS-apps van deze week op een rij.

Fuzion (iOS)

Geen alles-in-één foto-app: Fuzion doet eigenlijk maar één ding, maar wel heel goed. Met de app maak je prachtige fotocomposities die bekendstaan als 'double exposure' of meervoudige belichting. Daarbij meng je twee foto's voor een uniek resultaat, meestal door bijvoorbeeld een landschap af te beelden binnen de contouren van iemands portret.

Normaal gesproken is dat een vrij ingewikkeld proces, waarbij je precies de juiste stappen in bijvoorbeeld Photoshop moet weten. Fuzion doet alles automatisch, dankzij de portretmodus van recente iPhones. Normaal gesproken zorgt die modus voor een overtuigend scherptediepte-effect, door de persoon op de voorgrond als het ware los te knippen van de achtergrond.

Die functie wordt nu gebruikt om de contouren van de gefotografeerde persoon te pakken, en die op te vullen met bijvoorbeeld een fraaie natuurfoto. Fuzion heeft zelf een aantal mooie achtergrondfoto's om dat mee te proberen, maar het is ook mogelijk om eigen achtergrondfoto's te gebruiken. Vaak zijn er nog maar kleine aanpassingen nodig om het optimale effect te bereiken.

Fuzion is gratis te gebruiken, maar werkt het beste door alle functies te ontgrendelen voor een eenmalig bedrag van 3,49 euro. Omdat de app de portretfunctie van iOS gebruikt, werkt Fuzion alleen voor de iPhone 8 Plus, X, XR, en XS.

Download Fuzion voor iOS (gratis)

Soon (Android en iOS)

Een handige app om lijstjes te maken van alle films en series die je nog eens wil zien, muziek en podcasts die je nog wil luisteren, boeken die je nog wil lezen, restaurants, bars, musea, winkels en steden die je nog wil bezoeken en games die je nog wil spelen.

Soon heeft voor al die categorieën een aparte lijst, die je snel en makkelijk vult met de suggesties die de app zelf aandraagt. Standaard staan die suggesties gesorteerd op 'trending', wat een prima graadmeter is voor algemene populariteit.

Wil je echter wat meer de diepte in om dingen in de buurt te vinden of te zien wat populair is onder je vrienden, dan moet je Soon wat meer toegang geven, bijvoorbeeld tot je locatie of je sociale media-accounts.

De aparte lijst met vakantiebestemmingen is ook leuk. Daar voeg je steden toe waar je graag naartoe wil, en Soon laat je dan binnen die stad zien welke horeca en andere locaties populair zijn onder zijn gebruikers. Werkt soepel, is door een gebrek aan afleiding zoals comments lekker gestroomlijnd.

Download Soon voor Android of voor iOS (gratis)

Hit the Light (Android en iOS)

Een game waarin je mooi ontworpen neonverlichting kapot moet gooien. Dat is een vrij specifieke insteek voor een spel, maar het werkt eigenlijk prima. Elk level is een fraaie, veelkleurige neonlamp die bestaat uit allemaal kleinere stukjes.

Je krijgt een aantal projectielen om de lamp in zijn geheel te vernielen. Dat begint met knikkers die je in groepjes van drie het level in slingert. Ze blijven stuiteren tot ze de onderste rand bereiken, dus met de perfecte worp kun je in één keer klaar zijn.

Als de knikkers op zijn, krijg je een paar werpsterren om het mee te proberen. Die stuiteren minder, maar zijn wel groter. Mocht dat ook niet werken, dan krijg je als laatste redmiddel één bom. Gooi die op de juiste plaats en je krijgt het neonlicht alsnog kapot. Hit the Light is niet moeilijk en behoorlijk rustgevend. Trap overigens niet in de betaalde abonnementen, die heb je totaal niet nodig om dit spel te spelen.

Download Hit the Light voor Android of voor iOS (gratis)