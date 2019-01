Facebook-directeur Mark Zuckerberg zou van plan zijn om de berichtendiensten van de sociale media WhatsApp, Instagram en Facebook Messenger samen te voegen.

De sociale media zouden als losse apps blijven bestaan, maar gebruikers zijn met de aanpassing in staat om van het ene naar het andere medium berichten te sturen, meldt The New York Times op basis van vier anonieme ingewijden.

Op die manier moet het mogelijk worden dat een Facebook-gebruiker bijvoorbeeld een bericht naar een WhatsApp-gebruiker zonder Facebook- of Instagram-account kan sturen.

Messenger is onderdeel van Facebook, maar de berichtendienst is ook beschikbaar als losstaande app voor Android en iOS. Facebook kocht Instagram in 2012 en nam WhatsApp in 2014 over voor respectievelijk 1 miljard dollar en 19 miljard dollar.

Met de integratie van de chatdiensten wil Facebook beter kunnen concurreren met andere berichtendiensten, zoals sms, iMessage van Apple en verschillende Google-apps, zeggen de bronnen van The New York Times.

Het samenvoegen van de chatdiensten van WhatsApp, Instagram en Messenger zou aan het eind van 2019 of het begin van 2020 afgerond moeten zijn.

Facebook wil berichten versleutelen met end-to-endencryptie

De overkoepelende berichtendienst zou ondersteuning krijgen voor zogenoemde end-to-endencryptie. Dat is een vorm van versleuteling waarmee Facebook de berichten op zijn servers niet kan ontsleutelen, en daardoor de inhoud van berichten niet kan inzien.

Momenteel ondersteunt WhatsApp standaard end-to-endencryptie. Op Facebook Messenger kunnen gebruikers van de sterke versleuteling gebruikmaken met de optie 'Geheime gesprekken'.

Hoe de implementatie van end-to-endencryptie in het geïntegreerde berichtenplatform eruit gaat zien, is nog niet duidelijk. Ook is onduidelijk hoe de datadeling tussen de verschillende Facebook-platformen er met de integratie uit gaat zien.

In een verklaring aan NU.nl zegt Facebook dat het bedrijf "de best mogelijke berichtenervaring wil bieden" en dat er "een hoop discussie en debat is" terwijl het bedrijf "begint aan het lange proces van alle details uitzoeken van hoe dit (de integratie, red.) eruit gaat zien".