Facebook stopt met zijn fotodeeldienst Moments, maakt het bedrijf donderdag bekend. De app is vanaf 25 februari niet meer te gebruiken.

Een van de redenen dat het socialemediabedrijf met Moments stopt, is omdat weinig mensen van de app gebruikmaakten, meldt de Amerikaanse nieuwssite CNET.

Met Moments kunnen gebruikers fotoalbums uploaden en delen met vrienden, zonder de foto's in meer openbare omstandigheden op Facebook te delen.

Facebook heeft donderdag een pagina opgezet waarmee gebruikers hun foto's uit Moments kunnen downloaden naar hun Facebook-profiel of apparaat.

De Moments-app kwam in juni 2015 uit in de Verenigde Staten. De app was in eerste instantie niet in Europa beschikbaar, omdat Facebook op de geüploade foto's automatische gezichtsherkenning wilde toepassen.

In 2016 kwam de app alsnog naar Europa, waarbij gebruikers de gefotografeerde personen handmatig kunnen taggen. Hoeveel gebruikers Moments op dit moment heeft, wilde Facebook tegen CNET niet zeggen.