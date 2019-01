Google heeft de smartphonegames Holy Defence en The Coming Morning uit zijn Android-appwinkel verwijderd. De games worden gelinkt aan de Libanese terreurgroep Hezbollah.

De website van Holy Defence is geregistreerd door dezelfde persoon die ook andere Hezbollah-domeinnamen heeft vastgelegd, ontdekte Forbes.

Een onbekende persoon achter Holy Defence laat aan het zakenblad weten dat de game is gemaakt door "een groep mensen die gelooft dat takfiristen (radicale moslims die andere moslims bestempelen als 'ongelovigen', red.) voor de hele wereld een gigantisch gevaar zijn".

Volgens Forbes zijn de games, die Arabische titels hadden, bedoeld om Hezbollah-propaganda te verspreiden. In Holy Defence verdedigen spelers een voor de sjiitische islam belangrijke moskee in de Syrische hoofdstad Damascus. In The Coming Morning was het de bedoeling dat spelers bommen op Israëlische doelwitten gooien.

Google komt niet aan het woord in het artikel van Forbes. Een woordvoerder van Google in Nederland kon donderdagmiddag nog niet inhoudelijk op de verwijderde apps ingaan.