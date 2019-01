De NS brengt een thrillerverhaal uit dat via WhatsApp is te volgen. Duizend gebruikers kunnen zich daarvoor aanmelden.

Het gaat om de nieuwe thriller Ontspoord van Melle Runderkamp, maakt de NS woensdag bekend. Mensen die het verhaal willen volgen, konden zich op de website aanmelden. Dat deden duizend mensen binnen twee uur. Daarna kwamen er nog eens duizend plekken vrij, maar die zijn inmiddels eveneens vergeven.

De eerste berichten verschijnen maandag. In totaal worden ongeveer 210 tekst-, foto- en videoberichten gedeeld om het verhaal uit de doeken te doen. Vrijdagmiddag is de ontknoping.

De thriller gaat over Sarah, die na een werkborrel per ongeluk iets ziet wat ze niet had mogen zien. Daarna verdwijnt ze. In het verhaal moet Sarah bewijzen dat ze onschuldig is, voordat ze gevonden wordt.