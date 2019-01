De originele Hangouts-app van Google wordt in oktober van 2019 officieel gestopt. Gebruikers stappen over naar de zakelijke varianten Hangouts Chat en Hangouts Meet.

Google stopt met de klassieke Hangouts-app voor zijn G Suite-gebruikers, schrijft het bedrijf op zijn blog. Het gaat bijvoorbeeld om bedrijven die voor de zakelijke dienst betalen. Google zegt dat alle gebruikers in oktober worden overgezet naar Hangouts Chat.

Voor gebruikers buiten G Suite blijft de Hangouts-app voorlopig bestaan, in elk geval totdat zakelijke klanten over zijn naar de alternatieven Chat en Meet. In november vorig jaar ging het gerucht dat Google in 2020 zou stoppen met de consumentenversie van Hangouts.

Scott Johnson, het afdelingshoofd van Hangouts, schreef na de geruchten op Twitter dat er nog "geen beslissing is genomen over wanneer Hangouts wordt gesloten". Google zou ook stoppen met chatapp Allo. De ontwikkeling van deze app is sinds april 2018 gepauzeerd.