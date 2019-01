Muziekdienst Spotify test een manier voor gebruikers om artiesten te blokkeren die ze niet meer willen horen of zien.

De test wordt uitgevoerd in de iOS-app, schrijft The Verge maandag. Gebruikers kunnen in de app aangeven een artiest "niet af te spelen".

Volgens The Verge komen artiesten die zijn geblokkeerd, niet langer voorbij in afspeellijsten, bibliotheken of op radiostations in Spotify. De afscherming werkt vooralsnog niet bij nummers van anderen waarop de geblokkeerde artiest meespeelt.

Het is niet voor het eerst dat Spotify de functie test. In 2017 meldde het bedrijf dat er na "serieuze overwegingen" geen blokkeeroptie kwam. Daar lijkt het bedrijf nu op terug te komen.

Spotify zou recentelijk onder meer druk staan om artiesten te blokkeren. Dat komt onder meer doordat zanger R. Kelly in het nieuws kwam vanwege aanklachten rondom seksueel misbruik. Spotify verwijderde R. Kelly uit eigen afspeellijsten, maar muziek van de artiest is nog steeds te beluisteren via de dienst.

Het is niet duidelijk of en wanneer Spotify de optie uitrolt onder meer gebruikers.