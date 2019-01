Laat kinderen onderweg weer uit het raam kijken en deel de rekening slimmer bij het uitgaan. De beste Android- en iOS-apps van deze week op een rij.

Snelweg Sprookjes (Android en iOS)

Vroeger, toen je als kind nog niks te doen had tijdens lange autoritten, keek je uit het raam, fantaseerde je wat en luisterde je misschien een verhaal op cassette. Voor ouders die willen dat hun kinderen weer wat meer om zich heen kijken, is er de app Snelweg Sprookjes.

Ontwikkeld door Volkswagen en de Nationale Voorleesdagen biedt deze app vier verhaaltjes voor onderweg. Net als vroeger, maar toch met wat voordelen van de moderne technologie. De verhaaltjes passen zich namelijk aan, aan de route die de ouders rijden.

Zo worden dingen langs de weg in het verhaal verwerkt: windmolens, viaducten, tunnels of kunstwerken. Het verhaal begint ook pas wanneer je de snelweg opgaat. De vier verhalen in de app zijn geschreven door Herman en Babette van Veen, Joke van Leeuwen en Daan Remmerts de Vries en Wilmar Versprille en Matthijs Groos.

Download Snelweg Sprookjes voor Android of voor iOS (gratis)

Chemin (Android)

Een leuke puzzelgame waarbij je een blokje door een doolhof moet bewegen. Je ziet direct dat je naar het vlaggetje moet, maar het probleem is: elke richtingsknop is goed voor een ander aantal stappen. Zo kan het zijn dat je eigenlijk drie stappen vooruit moet om de vlag te bereiken, maar je hebt alleen een knop voor vier stappen vooruit, en twee stappen terug.

Zo daagt Chemin je uit om je hoofd te breken op de juiste volgorde van stappen. Met een omweg kom je uiteindelijk bij je eindbestemming aan. De honderd handgemaakte levels worden natuurlijk steeds ingewikkelder, met steeds meer obstakels.

Zo kom je tegels tegen die je blokje van richting doen veranderen, stoppen of doen terugkeren. Chemin is een fijn tijdverdrijf, zonder een lopende teller of een scorebord. Wie vastzit, kan gewoon de oplossing opvragen en vrolijk verder spelen.

Download Chemin voor Android (gratis)

Splitt (Android en iOS)

We betalen steeds minder contant, maar voor het ouderwets splitten van de pot na een avondje in de kroeg hebben we nog steeds geen simpele oplossing. Of je moet met z'n allen in de rij voor het pinapparaat, of een gulle vriend schiet alles voor en wacht daarna dagenlang tot de rest zijn Tikkie heeft betaald.

Splitt wil dat oplossen door een samenwerking met de horeca zelf aan te gaan. Splitt is een digitale versie van de ouderwetse pot. Je koppelt je bankrekening aan de app, je vrienden doen hetzelfde en je maakt samen een groep aan. De groep krijgt een QR-code, en die wordt gescand door het horecapersoneel om te betalen.

Zo kan je makkelijk een rondje voor de groep halen. En ben je later op de avond nog maar met de halve groep over, dan is dat geen probleem. Per bestelling geef je door wie er aan het rondje deelneemt. Ook is het mogelijk een persoonlijk limiet in te stellen: als je niet meer dan 35 euro wil uitgeven in de kroeg, houden de rondjes voor jou bij dat bedrag op.

De betalingen via Splitt worden beheerd door het Online Betaal Platform. De dienst werkt vooralsnog alleen in Utrecht, bij een groeiend aantal gelegenheden in het centrum. Binnenkort moet Splitt ook in andere Nederlandse steden beschikbaar komen.

Download Splitt voor Android of voor iOS (gratis)