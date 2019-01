Facebook test de app LOL voor een klein aantal Amerikaanse gebruikers. In de app worden grappige plaatjes, video's en gifjes afgespeeld.

Een eerste versie van de app wordt op dit moment uitgeprobeerd door een groep van honderd tieners in de Verenigde Staten, die daarvoor toestemming hebben van hun ouders. Dat schrijft TechCrunch vrijdag.

Gebruikers testen LOL als vervanging van het Watch-videoplatform van Facebook. Uiteindelijk moeten Watch en LOL naast elkaar bestaan, al weet Facebook nog niet of LOL onderdeel van de reguliere app wordt. Mogelijk komt LOL uiteindelijk los van de Facebook-app beschikbaar.

In de app worden grappige filmpjes en afbeeldingen in groepen aangeboden. Zo zijn er onderwerpen als 'Classics', 'Wait for it' en 'Savage'. Ook is er een algoritme dat aanbevelingen geeft op basis van eerder gewaardeerde memes.

Facebook zou met de app vooral jongeren willen aantrekken. Volgens de gebruikers die TechCrunch sprak, heeft de app daarvoor nog wel wat werk nodig. Zo zijn beelden in de nieuwsfeed van LOL op dit moment soms weken oud.

In het verleden probeerde Facebook jongeren al aan te spreken met apps, zoals Poke en Slingshot. Die apps werden later gesloten, omdat er weinig animo voor was. Het is niet duidelijk of en wanneer LOL voor een groter publiek beschikbaar komt.