Lees boeken op een nieuwe manier op je telefoon, luister naar klassieke muziek zoals het bedoeld is, en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Immer (iOS)

Immer is een leesapp die is ontwikkeld door schrijver en journalist Niels 't Hooft. Zijn app gebruikt enerzijds de sterke kanten van lezen op een smartphone om boeken meeslepender te maken, en lost anderzijds een aantal van de zwakke plekken op.

Zo'n nadeel is bijvoorbeeld dat je op een scherm vaak niet goed ziet hoe ver je in een hoofdstuk of in het hele boek bent. In een papieren boek zie je dat meteen aan de bladzijden en blader je makkelijk om te zien uit hoeveel pagina's het hoofdstuk nog bestaat. Immer zet onder in beeld drie ringen, die doen denken aan de activiteitsringen van de Apple Watch. De binnenste ring toont de voortgang in het hoofdstuk, de middelste die van het boekdeel en de buitenste ring laat zien hoe ver je in het hele boek bent. Dat werkt simpel en prettig, veel beter dan de horizontale lijntjes of percentages die je vaak in e-books ziet.

Ook zijn de pagina's van boeken in Immer strak opgedeeld. Je scrolt niet door een boek, maar leest een pagina en tikt dan naar de volgende. Dat is bewust; zo blijft de spanningsopbouw die de schrijver voor ogen had behouden. Veel schrijvers houden daar op papier namelijk rekening mee, en dat aspect mis je normaal gesproken vaak op een scherm.

Het eerste boek dat voor Immer is verschenen, is Goede mannen, het nieuwste boek van schrijver Arnon Grunberg. Wie de roman in de app leest, hoort tijdens het lezen het muziekstuk Canto Ostinato van Simeon ten Holt, dat Grunberg zelf tijdens het schrijven ook luisterde. De achtergrondkleur van de pagina's wordt op het thema van het verhaal aangepast. De app leest inderdaad prettig en weet de aandacht er goed bij te houden. Het eerste deel van Goede mannen is gratis te lezen, de rest kost 10,99 euro. Immer bevat ook tien verhalen uit de bundel Apocalyps van Grunberg, voor 1,09 euro per stuk.

Download Goede mannen voor Immer voor iOS (gratis)

Idagio (Android en iOS)

Sommige mensen denken dat vrijwel alle muziek al op diensten als Spotify en Apple Music aangeboden wordt. Voor recente muziek is dat misschien wel zo, maar het aanbod klassieke muziek is op die grote diensten een stuk kleiner. Daarom is er nu Idagio, een muziekstreamingdienst met alleen maar klassieke muziek.

Dat gaat verder dan alleen het aanbod. Zo zijn ook het zoeken naar muziek en de weergave toegespitst op klassieke. Zulke muziekstukken worden op de grote streamingdiensten immers opgeknipt in verschillende nummers. Dat maakt zoeken ingewikkeld, zeker als je een volledige suite wil luisteren.

Idagio toont muziekstukken in hun geheel, en heeft vaak ook meerdere opnames. In goede kwaliteit: muziek is zelfs in lossless FLAC te luisteren. Ook kun je afspeellijsten bekijken die door kenners zijn samengesteld. En net als Spotify en Apple Music heeft ook Idagio muziek die alleen op deze streamingdienst te beluisteren is. Offline opslaan van de muziek is mogelijk in de mobiele app, die met zijn rustige en minimalistische uiterlijk goed bij de muziek past.

Download Idagio voor Android of voor iOS (gratis, abonnement kost 9,99 euro per maand)

everyday (Android en iOS)

Een app waarmee je dingen bijhoudt waarvan je een gewoonte wil maken. Want het duurt wel even tot een goed voornemen of een nieuw idee een gewoonte is geworden. En als je een keer een steek laat vallen, loop je kans dat je voorgenomen gewoonte helemaal nooit een gewoonte wordt.

Met everyday hou je bij van welke dingen je een gewoonte wil maken. Elke keer dat je iets op de lijst hebt gedaan, vink je het af. Simpel, maar zo krijg je al snel een heel overzicht. everyday zet al je gewoontes namelijk op een verticale as, en de voorgenomen gewoontes op een horizontale as.

Elk voornemen heeft een eigen kleur, en zo heeft je overzicht binnen de kortste keren alle kleuren van de regenboog. Vooral als je verschillende voornemens hebt, zie je op je overzicht al na een paar dagen dat het niet erg is om hier en daar eens een steek te laten vallen, zolang je maar niet te veel witte plekken in je overzicht krijgt. Met everyday motiveer je jezelf, door jezelf bij elke stap een klein schouderklopje te geven.

Download everyday voor Android of voor iOS (gratis)