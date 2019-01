Recente en toekomstige televisies van Samsung krijgen ondersteuning voor iTunes, de mediabibliotheek van concurrent Apple, om films en televisieseries te kunnen bekijken.

De ondersteuning voor iTunes wordt toegevoegd aan de Smart TV-modellen van 2018 en 2019, maakt Samsung bekend.

Volgens Samsung wordt de iTunes-integratie in meer dan honderd landen aan televisies toegevoegd. Het is onduidelijk of Nederland onderdeel is van de selectie.

Met de iTunes-app voor Samsungs televisies kunnen gebruikers een film of televisieserie kopen of huren, om op het toestel te bekijken. Apple bood de mogelijkheid om via iTunes films en series te bekijken al aan via zijn settopbox Apple TV.

Ook krijgen de televisies ondersteuning voor AirPlay 2. Met deze software van Apple kunnen gebruikers foto's, video's en muziek via een Apple-apparaat afspelen op de Samsung-tv. De ondersteuning komt naar 190 landen.

Het is de tweede keer dat Apple zijn iTunes-bibliotheek beschikbaar maakt op apparaten van een andere fabrikant. De software was al beschikbaar op Windows-pc's.