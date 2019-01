Lees nieuwsbrieven in een losse app en hou je inbox leeg, begin het jaar fris met een nieuwe digitale agenda en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Stoop (Android en iOS)

Nieuwsbrieven zijn een handige manier om nieuws dagelijks of wekelijks bij elkaar in een bericht samengevat te krijgen. Maar onze mailbox is al zo druk en een abonnement op een paar nieuwsbrieven maakt dat nog onoverzichtelijker.

Stoop lost dat op even simpele als slimme manier op. De app geeft je een eigen e-mailadres, waar je je mee kan abonneren op nieuwsbrieven. Die komen vervolgens niet binnen in je mailapp, maar alleen in Stoop. De app omschrijft zichzelf als "een podcastapp maar dan voor nieuwsbrieven", en dat dekt de lading prima.

Alle nieuwbrieven waarop je geabonneerd bent, komen netjes geordend in Stoop binnen. Bovenaan de app staan de nieuwste uitgaves van alle nieuwsbrieven die je volgt. Daaronder staan alle ongelezen brieven op datum gesorteerd; je kan zelf bepalen hoeveel ongelezen nieuwsbrieven van welke site je wil houden. Notificaties geeft Stoop niet, het is juist de bedoeling van de app je nieuwsbrieven pas leest als je daar zelf aan toe bent, in plaats van dat ze aan je opgedrongen worden.

Download Stoop voor Android of voor iOS (gratis)

Twinfold (Android en iOS)

Twinfold geeft een hele andere draai aan bekende schuifpuzzelgames als 2048 en Threes. Die games draaien om het over elkaar schuiven van puzzelstukjes met dezelfde cijfers erop. Schuif gouden twee blokjes van 1 over elkaar en het wordt één blokje van 2, twee blokjes van 2 worden een blokje van enzovoorts.

De draai van Twinfold is het steeds veranderende labyrint waar je in elk level in speelt. Om het ene blokje naar het andere te duwen, moet je door de gangen van dat doolhof navigeren. Maar bij elke beweging verandert de opstelling weer, en bovendien zijn er obstakels en tegenstanders die op je pad komen.

Tegenstanders proberen je in gaten te duwen of proberen de gouden blokjes af te pakken. Het worden er steeds meer, maar je kan de verschillende valstrikken ook naar je hand zetten om zo soepel door een level te navigeren. De levels worden elke keer willekeurig gegenereerd, waardoor de game uitdagend blijft.

Download Twinfold voor Android (4,19 euro) of voor iOS (4,49 euro)

Capsicum (iOS)

Capsicum combineert een agenda, takenlijst, dagboek en het bijhouden van je goede voornemens in één app. Handig om het nieuwe jaar fris mee te beginnen. Nou zijn er wel meer apps met dergelijke functies, maar de manier waarop Capsicum het combineert is nieuw.

Je start met het ontwerpen van een digitaal notitieboekje. Dat kun je helemaal naar je eigen hand zetten, waardoor je misschien meer het gevoel krijgt iets voor jezelf te maken. De boekjes maken het ook makkelijker om bijvoorbeeld overzichten voor werk en privé gescheiden te houden.

In elk boekje heb je drie tabs. Op het eerste tab staat je planning, met een overzicht van je kalander per dag, week of maand en een takenlijst die je makkelijk kan aanvullen. Op het tweede tab hou je gewoontes bij. Je maakt daar een lijstje van dingen die je graag regelmatig wil doen, van het dagelijks opmaken van je bed tot sporten of medicijnen innemen. Als je zoiets doet, vink je het af in Capsicum en weet je zeker dat je het hebt gedaan. In het derde tab kun je terecht voor notities of lijstjes. Notities kun je netjes opdelen met tussenkopjes en andere basale opmaak.

Geen enkele functie die je nog niet kent dus, maar wel allemaal heel handig en goed vindbaar in één app ondergebracht. En zoveel mensen, zoveel werkwijzen, dus Capsicum sluit zeker aan bij hoe een deel van de mensen graag werkt. De app kost wel geld: na twee gratis probeerweken kost de app 2 euro per maand of 21 euro per jaar.

Download Capsicum voor iOS (gratis)