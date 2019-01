The Weather Channel heeft locatiegegevens van miljoenen gebruikers verkocht aan adverteerders, terwijl ze daar niet expliciet toestemming voor hadden gegeven.

De app verstuurde precieze locatiedata naar adverteerders en andere derde partijen, ondanks dat gebruikers werd voorgehouden dat die informatie alleen nodig was voor lokale weerberichten. Dat blijkt uit een rechtszaak die door de stadsadvocaat van Los Angeles werd aangespannen, schrijft The Verge.

"Veel gebruikers weten niet dat hun locatiedata jarenlang in detail met derden is gedeeld voor gerichte advertenties", staat in de aanklacht.

The Weather Channel heeft 45 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Ook in Nederland is de app te downloaden. The Weather Channel is in handen van het techbedrijf IBM.

Meer weerapps verzamelen locatiedata

Eerder deze week bleek ook de populaire weerapp Weather Forecast gebruikersdata te verzamelen en naar servers in China te sturen. Daarbij ging het om locatiedata, e-mailadressen en het unieke identificatienummer van een mobiele telefoon.

In september vorig jaar werd gemeld dat tientallen apps uit de App Store locatiedata verzamelen en doorverkopen. Destijds ging het onder meer om Ask.fm en NOAA Weerradar.