Een populaire gratis weerapp voor Android van het bedrijf TCL verzamelt meer gebruikersdata dan nodig is en stuurt deze gegevens naar servers in China.

Het gaat om locatiedata, e-mailadressen en het unieke identificatienummer van een mobiele telefoon, meldt The Wall Street Journal donderdag op basis van de bevindingen van het Britse internetbeveiligingsbedrijf Upstream Systems.

De maker van de app, het Chinese bedrijf TCL, is ook fabrikant van elektronica, waaronder Alcatel- en BlackBerry-smartphones.

De app met de naam Weather Forecast - World Weather Accurate Radar is ook op smartphones van Nederlanders te vinden. In de Google Play Store melden gebruikers onder meer dat zij de app niet van hun smartphone kunnen verwijderen.

De onderzoekers van Upstream ontdekten daarnaast dat de app in Brazilië, Maleisië en Nigeria probeerde gebruikers te abonneren op betaalde diensten, zonder dat zij dit doorhadden. Dit stopte nadat The Wall Street Journal daar vragen over stelde.

Het verzamelen van de e-mailadressen en unieke identificatienummers gaat echter door, schrijft de krant. Een woordvoerder van TCL ging niet in op vragen van The Wall Street Journal over de hoeveelheid data die de app verzamelt.