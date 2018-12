Het jaar is voorbij en dat betekent een speciaal lijstje, met een terugblik op de handigste apps en de mooiste games die in 2018 voor Android en iOS verschenen.

Florence (Android en iOS)

Een liefdesverhaal in gamevorm, op een manier verteld zoals dat alleen in een game kan. Florence gebruikt interactieve elementen om de speler meer te verbinden met het verhaal. Het resultaat is een vertederend, meeslepend en emotioneel kort verhaal dat met weinig woorden op unieke wijze wordt overgebracht. Speel Florence bij voorkeur thuis, met zakdoeken in de buurt: het is een emotionele rit.

Download Florence voor Android (2,99 euro) of voor iOS (3,49 euro)

Digitaal Welzijn (Android)

In 2018 werden makers van telefoons en sociale media plots bewuster over of wij die dingen niet te veel gebruiken. Althans, ze bouwden functies in die in kaart brengen hoeveel tijd we wanneer aan welke apps besteden. In iOS 12 heet die functie 'schermtijd' en zit 'ie ingebouwd, voor Android heeft Google de app Digitaal Welzijn gemaakt. Brengt niet alleen je appgebruik in kaart, maar laat je ook per app een tijdlimiet instellen, zodat je je aan je eigen voornemen houdt.

Download Digitaal Welzijn voor Android (gratis)

Donut County (iOS)

Een spel waarin je een wasbeer bestuurt, die op zijn beurt weer een alsmaar groeiend zwart gat bedient. Want waarom ook niet? Met dat gat moet je spullen opslokken door het over de grond van een dorp te bewegen. Dat begint klein, met wat plantjes, maar met elk voorwerp groeit het gat. Voor je het weet slok je auto's, huizen en de bewoners van de wereld op. Niet alleen geinig vermaak: door bepaalde voorwerpen op te slokken doet het gat andere dingen, waarmee je puzzels oplost om verder in de levels te komen. Simpel maar vernieuwend en uitdagend maar hilarisch.

Download Donut Country voor iOS (5,49 euro)

Alto's Odyssey (Android en iOS)

De opvolger van Alto's Adventure, met in de hoofdrol opnieuw een snowboarder die van prachtige heuvels glijdt. Nieuw in dit tweede deel zijn meer uiteenlopende omgevingen: elke rit is een kunstwerkje met steeds weer een anders gekleurde lichtval. Het speelt soepeler en veelzijdiger, met meer opties om je snowboarder over obstakels en ravijnen te laten springen. Een fotomodus en een zenmodus zonder uitdaging maken het spel af.

Download Alto's Odyssey voor Android (gratis) of voor iOS (0,49 euro)

Darkroom (iOS)

Een bijzonder veelzijdige fotobewerkingsapp die sinds dit jaar ook een iPad-versie heeft. Darkroom kan overweg met RAW-foto's en biedt alle opties die je je als fotograaf kunt wensen: van het aanpassen van de belichting, het contrast en de verzadiging tot het opslaan van eigen filters met instellingen op maat. Voer dezelfde aanpassingen met één druk door op een hele reeks foto's, en exporteer ze voorzien van de juiste hashtags voor Instagram. Minstens zo veelzijdig als Lightroom, prettiger in gebruik en voor alle opties betaal je eenmalig 10 euro, in plaats van maandelijks.

Download Darkroom voor iOS (gratis)

Pocket Casts (Android en iOS)

Een van de populairste podcast-apps is nog beter geworden. Een vernieuwd afspeelscherm biedt alle opties in één oogopslag, en een nieuwe tabbalk onderin beeld maakt de app simpeler. Afspeellijsten maken is ook makkelijker: voeg podcasts toe door over de titel van een aflevering te vegen, en pas de volgorde van je afspeellijst makkelijk aan. Met filters laat je de app het zware werk doen, door playlists te maken op basis van zelfgekozen factoren.

Download Pocket Casts voor Android (3,99 euro) of voor iOS (4,49 euro)

Adobe Premiere Rush (iOS)

De beste mobiele app voor het monteren van video's. Het ordenen en monteren van verschillende video- en audioclips gaat gemakkelijk en snel, met simpele veeg- en knijpbewegingen. Vooral de bewerkingsopties zijn indrukwekkend: maak titels in alle kleuren en vormen, pas de kleuren van je clips makkelijk aan, of maak zelf filters om dezelfde instellingen makkelijk op een aantal verschillende clips toe te passen. Dat veelzijdige gemak kost wel geld: een abonnement kost 12,09 euro per maand.

Download Adobe Premiere Rush voor iOS (gratis)

Fortnite (Android en iOS)

De populairste game van het jaar kwam ook uit voor Android en iOS. Fortnite speelt prima op mobieltjes: twee sticks op het scherm en een speciaal cirkeltje dat het geluid van nabije spelers laat zien, zodat je zelfs zonder geluid een potje kan doen. De insteek is hetzelfde als overal: honderd spelers vechten en bouwen en wie het laatst overblijft, wint.

Bijzondere noot: dit is de eerste grote game die buiten de Google Play Store wordt aangeboden. Ontwikkelaar Epic Games heeft geen zin om de commissie van Google te betalen, en dus moeten gebruikers wat meer moeite doen om de game te installeren.

Download Fortnite voor Android of voor iOS (gratis)

Siri Shortcuts/Opdrachten (iOS)

Deze app is onderdeel van iOS 12, en maakt Siri in één klap in potentie de slimste spraakassistent. Met Siri Shortcuts maak je namelijk zelf hele opdrachtreeksen die je met één knop of zelfgekozen spraakcommando in gang zet. Maak een reeks die bij 'ik ben thuis' de lichten aanzet, de verwarming omhoog draait, de muziek inschakelt en voorleest wat er nog op je takenlijst staat. De mogelijkheden zijn eindeloos, en dankzij een galerij en deelbare recepten kun je ook zonder gedoe en kennis aan de slag.

Download Siri Shortcuts/Opdrachten voor iOS (gratis)

Things 3 (iOS)

Deze todo-app kwam al in 2017 uit, en toch haalt hij deze lijst. Things heeft in 2018 namelijk een aantal flinke updates gekregen, die een van de beste apps in zijn klasse nog beter maakt. Zo kreeg de app zeer uitgebreide toetsenbordbediening voor iPads, zo goed dat elke andere iPad-app en zelfs Apple zelf er een voorbeeld aan kan nemen. Things kreeg krachtige functies voor automatisering, sterke Siri-ondersteuning, een betere Apple Watch-app, een donkere modus en ruim dertig details werden verfijnd. Zo bewijst Things dat de wat duurdere app zijn geld waard is en blijft.

Download Things 3 voor iPhone (10,99 euro) of voor iPad (21,99 euro)