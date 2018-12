Facebook-oprichter Mark Zuckerberg zou de directeur van Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, in 2016 opnieuw hebben benaderd voor een overname.

Snap-directeur Evan Spiegel zou het aanbod hebben afgeslagen, meldt The Wall Street Journal maandag op basis van ingewijden.

Daarnaast zou Sheryl Sandberg, operationeel directeur van Facebook, het bestuur van Snap hebben benaderd om hun interesse te peilen.

In 2013 zou Snapchat al een aanbod van Facebook hebben afgeslagen. Naar verluidt had Facebook destijds 3 miljard dollar (ruim 2,6 miljard euro) voor het sociale medium over.

Welk bedrag Facebook drie jaar later voor Snapchat zou willen betalen, is niet duidelijk. Volgens The Wall Street Journal hebben beide Facebook-directeuren in 2016 geen bedrag genoemd.

Een anonieme persoon die bekend is met de denkwijze van Snap-directeur Spiegel zegt tegen de krant dat het aanbod nooit tot een formeel bod is gekomen. Ook zou de 28-jarige ondernemer nooit spijt hebben gehad van zijn keuze om de overname af te slaan.

Snap ging in maart 2017 naar de beurs en werd destijds gewaardeerd op zo'n 33 miljard dollar.