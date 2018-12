Start reeksen taken met een NFC-chip, bevrijd vogeltjes uit magische kooitjes, en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Launch Center Pro

Deze automatiseringsapp voor iOS bestaat al langer dan Workflow. Die app werd door Apple overgekocht en onlangs omgedoopt tot Siri Shortcuts (Siri Opdrachten in het Nederlands). Launch Center Pro werkt op een vergelijkbare manier; je kunt specifieke handelingen in verschillende apps aan elkaar knopen en die met één knop starten.

Aangezien Siri Shortcuts gratis door Apple beschikbaar wordt gesteld, moet Launch Center Pro zich onderscheiden. Dat doet de app onder meer door NFC te ondersteunen. Met die draadloze technologie kunnen kunnen Launch Center Pro-gebruikers hun iPhone vlak bij een speciale sticker houden om handelingen in de app te starten.

De NFC-chip op iPhones kan voor zaken als draadloos betalen niet gebruikt worden, maar de aanpak van Launch Center Pro werkt wel. Zo kun je bijvoorbeeld een NFC-sticker op de carkit van je auto plakken. Zet je je telefoon erin, dan wordt automatisch een serie handelingen gestart. Een voorbeeld: navigatie naar huis, je favoriete afspeellijst begint te spelen en er wordt een bericht dat je onderweg bent naar je partner gestuurd.

De functie werkt helaas niet met alle NFC-stickers, die op internet voor enkele centen per stuk te vinden zijn. Gebruikers moeten speciale stickers bestellen, bij de ontwikkelaar, vanaf 1 dollar per stuk. Bovendien werkt de functie enkel op de nieuwste iPhones: XR, XS en XS Max. Om de NFC-functie te kunnen gebruiken, betaal je eenmalig 5,49 euro, of neem je een abonnement op de app à 10,49 euro per jaar.

Download Launch Center Pro voor iOS (gratis)

The Birdcage

Een van de weinige leuke augmentedrealitygames tot nu toe. Bij augmented reality zie je de echte wereld via de camera op je telefoonscherm, en daar worden dan virtuele objecten aan toegevoegd. Bij The Birdcage zijn dat vogelkooitjes, allemaal voorzien van speciale sloten die pas opengaan als je ze, nou ja, uitvogelt.

Daarbij moet je om de vogelkooi heen lopen en die van veraf en dichtbij bekijken om alle details in je op te nemen. Die heb je vaak nodig bij het oplossen van de puzzels. In veel gevallen moet je bijvoorbeeld sleutels zoeken of onderdelen van met mechanisme van het kooitje in een andere volgorde zetten.

De puzzels zijn altijd logisch, maar vaak pas wanneer je alle subtiel verbogen hints hebt bekeken. Daarnaast is in ieder level een brief te vinden die het verhaal uitlegt. Dat verhaal is niet bijzonder diepgaand; een koning heeft uit verdriet over zijn overleden zoon alle vogels in het land laten opsluiten.

Hoewel The Birdcage het leukst speelt in augmented reality, heeft de game ook twee opties voor wie liever zittend speelt. Bij de normale optie wordt augmented reality helemaal buiten beschouwing gelaten en krijg je een bij de kooi passende 3D-omgeving als level. Ook is het mogelijk om de kooi handmatig te draaien en te zoomen, zodat zelf rondlopen niet nodig is.

Download The Birdcage voor Android of voor iOS (gratis)

Slite

Een app voor het samenwerken aan documenten, gericht op bijvoorbeeld teams in bedrijven of werkgroepen op school. Slite is vooral handig omdat alle benodigdheden voor het samenwerken in één app zitten.

Slite kan worden opgedeeld in kanalen, zoals bij bijvoorbeeld de zakelijke chatapp Slack, maar in plaats van chats staan in de kanalen artikelen. Die artikelen zijn vast te pinnen en in collecties op te delen. Die zijn door iedereen te bekijken en te bewerken voor wie daar toestemming voor heeft. Aan de hand van profielfoto's zie je heel duidelijk wie er aan welke zin of alinea van een tekst werkt.

Ook kun je makkelijk vragen stellen over woorden of zinnen in een tekst. Ze worden gemarkeerd, en in een commentaar kun je zelfs de schrijver van die zin taggen om zijn of haar aandacht te trekken. Ook kan je onder zo'n commentaar een gesprekje starten, zodat later voor iedereen te zien is wat de afwegingen zijn geweest.

Slite combineert eigenlijk de sterkste punten van Slack en Google Docs. Door kanalen is toegang goed te beheren en het is mogelijk om elke verandering aan een tekst achteraf terug te zoeken. Slite heeft daarnaast integratie met Slack, en ook de interface lijkt erg op die van die app.

Download Slite voor Android of voor iOS (gratis)