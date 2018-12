De zakelijke chatdienst Slack is deze week begonnen met het schorsen van gebruikers die actief zijn in Iran, Cuba, Syrië en de Krim. Daarbij zijn ook de accounts van gebruikers die de landen ooit hebben bezocht gesloten.

Door de accounts te schorsen, hoopt de chatdienst te voldoen aan door de Verenigde Staten opgelegde sancties.

Een woordvoerder van Slack vertelt aan The Register dat accounts worden geschorst als ze ooit verbonden zijn geweest met een IP-adres in één van de betrffende landen.

Uit een rondgang op Twitter door The Register blijkt dat veel gebruikers buiten Iran ten onrechte zijn getroffen. Zo is bijvoorbeeld een Belgische gebruiker geschorst omdat zij een paar jaar geleden Iran bezocht heeft.

Een student die in Canada woont mag de chatdienst ook niet meer gebruiken, omdat ze in het verleden in Iran heeft gewoond. Een softwareontwikkelaar die op het moment in de VS woont en geen Iraanse collega's of klanten heeft, is ook niet meer welkom bij de chatdienst.

De chatdienst roept gebruikers die onterecht zijn geschorst op om contact op te nemen, om te kijken of ze weer toegang tot hun accounts kunnen krijgen.