Facebook Messenger heeft een portretmodus toegevoegd, waarmee gebruikers selfies met een wazige achtergrond kunnen maken. Ook zijn er augmentedrealitystickers toegevoegd.

De nieuwe opties werden maandag door Facebook aangekondigd. Ze worden toegevoegd aan de camera in de Messenger-app.

Via de camera kunnen gebruikers voortaan selfies maken waarbij de achtergrond waziger wordt gemaakt. Deze functie is standaard al in veel nieuwere smartphones aanwezig. Die zorgt ervoor dat portretten professioneler ogen.

Daarnaast zijn er augmentedrealitystickers toegevoegd. Die stickers zijn via de camera over beelden van de omgeving te plaatsen. Ook kunnen gebruikers zogeheten Boomerangs opnemen, waarmee een heel korte video constant wordt herhaald via vooruit- en terugspoelen.

Facebook schrijft dat elke dag ruim twintig miljoen gebruikers camera-effecten gebruiken in foto's en video's op Messenger.