Hij stond aan de wieg van liefst twee spraakmakende apps voordat hij zondag op 34-jarige leeftijd overleed. Dit weten we over Vine- en HQ-oprichter Colin Kroll.

De in 1984 geboren Kroll startte in 2012 samen met zijn vrienden Rus Yusupov en Dom Hofmann de videodienst Vine. Hierop konden gebruikers korte video's van maximaal zes seconden plaatsen.

Het bedrijf werd na enkele maanden al overgenomen door Twitter, nog voordat de app voor gebruikers openging. Er werd ongeveer 30 miljoen dollar (ruim 26,5 miljoen euro) voor het bedrijf betaald.

De topman deed het niet goed binnen Twitter. Volgens bronnen van Recode "vertoonde hij eng gedrag richting vrouwen" en schreeuwde hij geregeld naar personeel. Hij werd uiteindelijk ontslagen wegens slecht management.

Vine hield het na het vertrek van Kroll ook niet lang vol. In 2016 stopte het sociale videonetwerk. Sindsdien werkt Hofmann als enige oprichter aan een opvolger, genaamd Byte.

Kroll werd in 2017 CEO van populaire quiz-app

Kroll was inmiddels met heel andere dingen bezig. In 2017 begon hij samen met zijn voormalig Vine-collega Yusupov een nieuw bedrijf, waarmee hij de app HQ maakte. Deze quiz-app laat honderdduizenden mensen tegelijkertijd meedingen naar een geldprijs.

HQ was een van de grote hypes op appgebied rond het einde van 2017. De app inspireerde ook een Nederlandse spin-off genaamd Lucky 13, die bij SBS 6 een bijbehorend tv-programma kreeg.

De ene na de andere investering werd binnengehaald en ook Kroll leek het goed te doen. Toen de eerste CEO werd ontslagen, werd hij in augustus dit jaar gekozen als de nieuwe baas van het bedrijf.

Zijn verleden bij Twitter bleef hem wel achtervolgen. Een aantal investeerders weigerden te investeren in het bedrijf, omdat ze hadden gehoord over de beschuldigingen op zijn vorige werkplek. In maart dit jaar noemde hij zijn eerdere ontslag "een pijnlijke ervaring", maar ontkende hij tegenover Axios dat hij seksueel ongepast gedrag heeft vertoond.

Dit jaar werd wel een klacht over de topman ingediend bij de HR-afdeling van de start-up, vlak voorbij hij tot CEO werd verkozen. Kroll zou agressief gedrag tegenover personeel hebben vertoond, al zou er geen sprake zijn geweest van seksueel ongepast gedrag.

De kwestie bleek wel gevoelig genoeg om bij de raad van bestuur terecht te komen. Na onderzoek zag de raad geen reden om Kroll geen CEO te maken.

Toch bleef Kroll onder druk staan binnen het bedrijf. Het aantal gebruikers van HQ daalde langzaam en de topman worstelde om het eerste succes te herhalen.

'Wat zou hij bereikt hebben als hij vijftig was?'

Vrienden beschrijven Kroll na zijn overlijden als een lieve man en zorgzame vriend. Zijn vader Alan Kroll vertelt tegenover The New York Times dat hij trots hij was op zijn zoon: "Hij heeft zo veel bereikt op zijn 34e. Stel je voor hoeveel hij had bereikt als hij vijftig was geworden."

Kroll was volgens zijn vader gestopt met drinken en zou geen drugsproblemen hebben gehad. Wel gebruikte de HQ-topman af en toe drugs ter vermaak.

"Hij werkte te hard en te veel", aldus Alan Kroll. "Ik denk dat New York hem iets te veel was geworden." Hij probeerde zijn zoon te overtuigen de stad te verlaten, omdat het te moeilijk was daar een goed gebalanceerd leven te leiden.

Kroll werd op zondagochtend dood in zijn appartement in Manhattan gevonden door de politie. Bronnen beweren dat er drugsgerelateerde spullen om hem heen lagen.

Zijn vader vreest dat dit inderdaad de oorzaak was. Het leven in New York zou "ertoe leiden dat je te veel drugs of foute drugs in handen krijgt". Colin Kroll is 34 jaar oud geworden.