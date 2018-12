Vind als eerste je droomhuis op Funda, speel een van de meest geliefde indie-games op je telefoon en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Gone Home

Een van de best beoordeelde en meest geliefde indie-games is er nu ook voor iOS. Gone Home verscheen oorspronkelijk in 2013, en legde met zijn succes de basis voor wat nu vaak een 'walking sim' wordt genoemd.

Gone Home is namelijk een game voor echt iedereen: je hoeft niet snel of behendig te zijn of puzzels op te lossen. In plaats daarvan verken je op een unieke, interactieve manier een verhaal. Dat speelt zich in 1995 af in het ouderlijk huis van de hoofdpersoon.

Gezien vanuit de eerste persoon verken je dat verlaten huis en stuit je op situaties, voorwerpen en brieven die het verhaal stukje bij beetje vertellen en steeds duidelijker maken. Gone Home is vaak genoemd als voorbeeld van waarom games een kunstvorm zijn, en waarom games verhalen op een manier kunnen vertellen die met andere media onmogelijk is. Door het gebrek aan actie is Gone Home ook mobiel prima te spelen.

Download Gone Home voor iOS (5,49 euro)

Fundalert

Huizensite Funda is een van de populairste sites van Nederland. Dagelijks zoeken duizenden Nederlanders via Funda naar een nieuw huur- of koophuis. Via de site en app van Funda kan dat handmatig of op basis van factoren als prijs, locatie en soort woning. Maar het blijft handwerk en dus kun je makkelijk een huis mislopen.

Fundalert voegt een functie toe die de makers van Funda zelf vergeten zijn. Voer in de app de eisen van je huis in: plaats, prijs, aantal kamers, etcetera. Als zo'n huis dan wordt toegevoegd aan Funda, krijg je direct een bericht van de app.

In het pushbericht van Fundalert staan de prijs en het adres van de woning die aan je zoektermen voldoet. Dat maakt het stukken makkelijker om als eerste de verkoper, verhuurder of makelaar te bellen. Prettig, want in huizenland geldt nog steeds vaak dat snelheid loont.

Download Fundalert voor Android (0,79 euro) of voor iOS (0,99 euro)

Brawl Stars

Deze nieuwe game van de makers van mobiele gamehit Clash Royale combineert het simpele, snelle succes van die game met dat van populaire games als Fortnite. In Brawl Stars bestuur je een personage, terwijl je in een team met twee andere spelers zit.

Je kijkt schuin van boven op levels waarbij elk team aan één kant start in het midden van de kaart diamanten verzameld moeten worden. Wie er als eerste tien heeft, wint. Je bestuurt het personage met een digitale stick op het scherm, richten om te schieten kan je zelf doen, of automatisch door op de schietknop te drukken.

Simpel in opzet, maar juist daarom snel te leren en te spelen. En Brawl Stars biedt voldoende diepgang en ruimte voor tactiek. Verstop je in het gras, schuil achter het juiste materiaal om sterke aanvallen te voorkomen, gebruik andere wapens en vooral: gedraag je als team. Net als in Clash Royale word je gekoppeld aan spelers van je eigen niveau, en dat is te merken.

Als je beter wordt, krijg je ook betere tegenstanders en zul je veel tactischer en in teamverband moeten spelen. Ook gaan er andere spelmodi open, zoals een ieder-voor-zich Battle Royale, of een modus waarin je sterren van elkaar moet oppakken door elkaar neer te schieten. Je speelt gaandeweg andere personages, skins en voorwerpen vrij. Die kan je ook kopen voor snellere voorgang, maar gratis is Brawl Stars ook volledig te spelen.

Download Brawl Stars voor Android of voor iOS (gratis)