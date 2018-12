Speel de grappigste game van dit jaar, gebruik je iPad als extern scherm en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

CHUCHEL (Android & iOS)

Een van de meest absurde maar tegelijk schattige games van het jaar. CHUCHEL is gemaakt door de Tsjechische ontwikkelaar van de gelauwerde game Machinarium. Dat is direct goed te zien aan de stijl: in CHUCHEL zijn invloeden van de Oost-Europese animatieschool goed zichtbaar.

CHUCHEL is wel een stuk lichter dan Machinarium. Je speelt een zwart pluisje met een oranje mutsje, die op zoek is naar een rode kers. Maar de kers komt steeds op plekken terecht waar het pluisje niet bij komt.

Om de kers toch te bereiken moet je puzzels oplossen, of eigenlijk meer: slapstick in werking zetten. De puzzels zijn namelijk heel vreemd. Zo wordt je kers op een gegeven moment bijvoorbeeld gegijzeld door een wezen dat niet van herrie houdt, terwijl acht wurmen het uitschreeuwen. Door ze fruit te voeren moet je ze tot stilte manen, maar het moet wel hetzelfde fruit zijn.

De puzzels zijn vrijwel allemaal vreemd, verrassend en erg grappig. Knap is dat CHUCHEL zonder tekst toch heel duidelijk een verhaal en een emotie weet over te brengen. Gepaard met de slapstick-humor zorgt dat voor een uniek resultaat, dat even vernieuwend als nostalgisch is.

Download CHUCHEL voor Android (4,99 euro) of voor iOS (5,49 euro)

Command & Conquer: Rivals (Android & iOS)

Ontwikkelaar Electronic Arts kreeg eerder dit jaar veel kritiek toen het deze mobiele Command & Conquer-game aankondigde. Spelers hadden een volledig nieuwe, uitgebreide game in de serie verwacht. Dat is deze titel beslist niet, blijk nu hij is verschenen. Toch is Rivals de moeite waard.

In tegenstelling tot de grote Command & Conquer-games, heb je in deze game geen vrij spel op een groot slagveld. Dat is maar goed ook, want dat zou op een telefoon niet lekker spelen. Rivals speelt wel vlot op je telefoon, door een sterk versimpeld slagveld.

Nog steeds heb je aan weerszijden van de kaart basissen: die van jou en die van je vijand. Maar in plaats van die basissen aan te vallen, draait de slag om een raket in het midden van het scherm. Rond die raket zijn een paar gebieden; wie de meeste gebieden beheerst, beheerst de raket. Als de klok afloopt, schiet de raket naar de speler die de minste gebieden beheerst.

Een simpele opzet, die toch behoorlijk tactisch wordt dankzij een uitgebreid en gebalanceerd aanbod verschillende troepen en voertuigen. Sommige troepen zijn goedkoper waardoor je sneller meer gebieden beheerst, maar ze zijn ook weer zwakker tegenover duurdere en langzamer te bouwen tanks. Command & Conquer: Rivals is te spelen zonder te betalen, wie dat wel doet verdient sneller verbeteringen en nieuwe troepen.

Download Command & Conquer: Rivals voor Android of voor iOS (gratis)

Duet Display (iOS)

Deze app maakt van een iPad of iPhone een tweede, draadloos scherm voor een Macintosh. Duet Display is al een aantal jaar beschikbaar, maar dankzij een nieuwe update werkt de app veel soepeler.

Dat is mede te danken aan een update voor Apple-besturingssysteem macOS. Wie de nieuwste macOS-versie 10.14.2 heeft, kan Duet Display met zogenoemde hardware acceleratie gebruiken.

Tot nu toe moest de macOS-app van Duet een soort trucje uitvoeren om beelden en bediening draadloos op een iPad of iPhone te krijgen. Nu ziet macOS een iOS-apparaat dat is gekoppeld via Duet als een echt extern scherm. De verbetering moet Duet Display sneller en energiezuiniger maken.

Download Duet Display voor iOS (10,99 euro)

