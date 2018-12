Apple heeft de iPhone-versie van Procreate en de augmentedrealityapp Froggipedia voor iPad uitgeroepen tot de beste apps van 2018.

De beste apps volgens Apple Beste app voor iPhone: Procreate Pocket

Beste game voor iPhone: Donut Country

Beste app voor iPad: Froggipedia

Beste game voor iPad: Gorogoa

Beste app voor Mac: Pixelmator Pro

Beste game voor Mac: The Gardens Between

Beste app voor Apple TV: Sweat

Beste game voor Apple TV: Alto's Odyssey

Dat heeft Apple op dinsdag bekendgemaakt.

Met Procreate Pocket kunnen iPhone-gebruikers illustraties maken. De app is al langer voor iPads beschikbaar, maar werd in mei dit jaar compleet opnieuw ontworpen voor de iPhone.

Met Froggipedia kunnen iPad-bezitters in augmented reality een kikker ontleden. Het dier lijkt dan 'echt' op tafel te liggen via de iPad-camera, met extra informatie naast getoonde ingewanden. De app is tevens voor iPhone beschikbaar.

Donut Country uitgeroepen tot beste game

Het spel Donut Country werd uitgeroepen tot beste iPhone-game van 2018. Op de iPad was het puzzelspel Gorogoa de grote winnaar.

Volgens Apple is de fotobewerker Pixelmator Pro de beste Mac-applicatie. The Gardens Between is de beste game voor Macs. Op de Apple TV gingen de app Sweat en de game Alto's Odyssey met de prijzen naar huis.

Tikkie één van de populairste apps

In de toplijst heeft Apple ook de meest gedownloade apps op een rij gezet. In Nederland is WhatsApp het populairst op de iPhone, nauw gevolgd door de Nederlandse app Tikkie. Ook de app van DigiD staat in de top 10-lijst. De meest gedownloade gratis iPhone-apps in 2018 zijn als volgt: