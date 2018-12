Google gaat zijn videoplatform voor kinderen, YouTube Kids, in 2019 uitbrengen in Nederland.

De app voor Android en iOS komt in het voorjaar beschikbaar voor smartphones en tablets, bevestigt Google-woordvoerder Rachid Finge maandagavond aan NU.nl na een aankondiging op Twitter.

Google bracht de YouTube Kids-app in 2015 al uit in de Verenigde Staten. Met de app kunnen ouders onder meer een tijdsslot instellen, video's en kanalen afkeuren en de zoekfunctie uitschakelen. Daarmee kunnen kinderen alleen video's bekijken die op de voorpagina worden voorgeschoteld.

De app is de afgelopen jaren regelmatig onder vuur komen te liggen in de VS. Zo zouden er advertenties te zien zijn geweest die de Amerikaanse reclamerichtlijnen voor kinderen overtreden.

'Geleerd van controverse'

Een jaar geleden kondigde YouTube aan harder op te treden tegen misleidende en aanstootgevende kindervideo's. De video's bevatten tekenfilmfiguren die pijnlijke ervaringen ondergingen. Begin dit jaar ging het gerucht dat YouTube voor zijn videoselectie niet langer alleen afhankelijk zou zijn van algoritmes.

"Er was inderdaad wat controverse rondom YouTube Kids, maar reken er maar op dat we daarvan geleerd hebben voor de uitrol in Nederland", zegt Finge. De Google-woordvoerder benadrukt een andere nieuwe functie die aan de app wordt toegevoegd, waarmee kinderen alleen door ouders goedgekeurde video's kunnen bekijken.

In Nederland gaat een YouTube-team bepalen welke videokanalen in de app beschikbaar worden. Een algoritme voert vervolgens een extra controle uit op de inhoud van de video's.