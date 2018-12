Speel op de mooiste en origineelste minigolfbanen, lees onbeperkt tijdschriften en meer met de beste Android- en iOS-apps van deze week.

Alphaputt (iOS)

Een erg originele en mooie minigolfgame. Alphaputt bestaat uit 26 zeer gevarieerde levels, allemaal vormgegeven als de letters van het alfabet. Het doel van het spel is simpel: het balletje moet in het gaatje. Maar de letters zijn allemaal voorzien van obstakels die passen bij de letter en zo allemaal verrassend zijn.

De letter A is bijvoorbeeld vormgegeven als startbaan van een vliegveld, een 'airport' dus. De truc is daar om het balletje langs de startende vliegtuigen te krijgen. Bij de letter W staat er op elke hoek van de letter een windmolen, die het balletje vooruit blaast of juist tegenwerkt.

De letter Y is een yoyo met heen en weer rollende yoyo, de letter H is een halfpipe met skateboards die in de weg rijden, enzovoorts. Alle golfbanen zijn schitterend vormgegeven, de kleine zeer gedetailleerde kunstwerkjes zijn zowel een lust voor het oog als een uitdaging voor de speler.

In Alphaputt kun je het hele alfabet in één keer achter elkaar spelen of een willekeurig of zelfgekozen woord afgaan. Zulke woordbanen kun je ook tegen vrienden spelen. Alphaputt is een speelbaar juweeltje zoals je ze maar zelden tegenkomt.

Download Alphaputt voor iOS (4,99 euro)

Readly (Android en iOS)

Readly doet voor tijdschriften wat Netflix voor films en series en Spotify voor muziek doet. Voor een vaste prijs per maand kun je onbeperkt gebruikmaken van het volledige aanbod van de dienst. In het geval van Readly zijn dat meer tijdschriften dan een gemiddeld mens redelijkerwijs in een maand zou kunnen uitlezen.

Dat komt vooral doordat Readly in het buitenland al langer beschikbaar is en dus een behoorlijke collectie buitenlandse titels in zijn aanbod heeft. Er zitten ruim honderd Nederlandse tijdschriften in het abonnement, dat in totaal 3.671 titels telt.

Readly biedt Nederlandse titels als Cosmopolitan, Elle, Esquire, Power Unlimited en Quest. De dienst kost 10 euro per maand, al betalen nieuwe abonnees tijdelijk de eerste drie maanden 0,99 euro.

In de app van Readly kun je je eigen favoriete tijdschriften kiezen, zodat je altijd ziet of daar nieuwe nummers van zijn. Je kunt door de papieren vormgeving van de tijdschriften bladeren, maar artikelen zijn door een mobiele weergave ook goed leesbaar op je telefoon. Ook kun je tijdschriften offline opslaan voor lezen onderweg of op vakantie.

Download Readly voor Android of voor iOS (gratis)

Criminal Minds The Mobile Game (Android en iOS)

Met ruim driehonderd afleveringen is Criminal Minds een van de bekendste misdaadseries op tv, en daar hoort natuurlijk een game bij. Zo'n game had makkelijk goedkoop uit kunnen pakken, en juist daarom is het zo verrassend dat Criminal Minds The Mobile Game een prima spel is geworden.

De game is uiteraard wel vooral leuk voor wie de serie met enige regelmaat volgt. Net als bij de afleveringen op tv draait ook de game voor de ene helft om het oplossen van een moordzaak en voor de andere helft om de personages van de Behavioral Analysis Unit van de FBI.

In het spel stuur je de bekende personages uit de serie aan en kun je zelf kiezen welke personages je op de verschillende moordzaken in het spel zet. Je moet lichamen onderzoeken, vingerafdrukken verzamelen, dossiers uitkammen en vooral veel praten met getuigen en verdachten.

Deze mobiele game speelt daarmee echt als een aflevering van Criminal Minds. Personages gedragen zich zoals je verwacht en de verschillende moordzaken zijn precies ingewikkeld genoeg om je interesse te wekken, maar ook weer overzichtelijk genoeg om ze op te kunnen lossen. De eerste moordzaak is gratis te spelen, extra hoofdstukken zijn voor 2,49 of 3,49 euro te koop, voor alle zes seizoenen in één keer betaal je 10 euro.

Download Criminal Minds The Mobile Game voor Android of voor iOS (gratis)